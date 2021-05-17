Çinli araştırmacılar PET şişeleri yok eden bir bakteri buldu

Dünyada ilk kez polietilen plastikleri etkili şekilde ayrıştırabilecek bir mikroorganizma keşfi yapılmış oldu. Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Okyanus Bilimleri Enstitüsü’nün araştırmacıları, Çin’in doğusundaki Shandong eyaletinin açık suları çevresinden yüzlerce plastik atık örneği topladı ve istikrarlı bir şekilde bir arada yaşayabilen, plastik atığı belirgin şekilde ayrıştırabilen üç bakteri türü elde etti.

Araştırmacılar daha sonra bu üç bakteriyi içeren yeniden yapılandırılmış bakteri topluluğunun PET ve polietilen ayrıştırmadaki verimini inceledi. Bunun ardından ise polietilen plastiklerini 24 saat içerisinde belirgin şekilde ayrıştırabilen çeşitli enzimler elde ettiler. Journal of Hazardous Materials’ta yayımlanan çalışmaya göre, plastik atıklara karşı mikrobik ürünler geliştirmenin önünü açacak çalışmalara ışık tutuyor.

Çin Uluslararası Radyosu