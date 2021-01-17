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Dünya Cinler mi musallat oldu? Genç kızdan acı görüntü
Dünya

Cinler mi musallat oldu? Genç kızdan acı görüntü

Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve çevresine zarar verdiği iddia edilen ve bir görüntüsünde hırladığı görülen Bebe isimli genç kız, tedavi için gerekli masraflarını karşılayamayan ailesi tarafından kafese kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 19:29:00 -
Cinler mi musallat oldu? Genç kızdan acı görüntü

Filipinler'de yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan 29 yaşındaki Bebe adlı kadın, 5 yıldır kafeste yaşıyor.

Yerel medyanın haberine göre, Bebe’in 2014’te depresyon teşhisi konulmadan önce bir dükkanda çalıştığı ve ailesi tarafından kafese mahkum edildiği öğrenildi.

"İlaçlarını karşılayamdılar"

Filipin medyası; genç kadının tedavisi için ilaç masaraflarını artması nedeniyle ailesi tarafından kafese kapatıldığını, ikinci kez depresoyona girdiğini, halüsinasyon gördüğünü ve etrafına karşı hırçınlaştığını yazdı.

Aileye yakın isimlerden Glyzel Bullos, Bebe’in şiddetli ataklar yaşadığını belirterek "Bu kötü bir durum ancak, nedeni ailesinin Bebe'nin tedavisi için gerekli ilaçları karşılayamadığı için bu yolu izledi. Bebe'nin güvenliği için kafese kilitlendi" dedi.

"Bu acı manzara onun güvenliği için"

Bullos, ailesinin Bebe'yi sürekli alışılmadık yerlerde bulduğunu, evden kaçtığını belirterek, "Bu acı manzara Bebe'nin güvenliği için" diye konuştu.

Hırladığı görüldü

Çekilen videoda karşısındaki insanlara karşı dişini göstererek hırladığı görülen genç kızın tuhaf hareketleri 'cin vakası' şüphesini akıllara getirdi.

Kıyafetlerini yediği için çuval giydirdiler

Yetkililerden Bebe için yardım bekleyen aile, genç kadının durumunu sosyal medyadan paylaştı. Videoda genç kızın çuval giydiği görülürken, aile bu durumu "Kızımız giyeceklerini yemeye çalıştığı için çareyi çuval giydirmekte bulduk." dedi.

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