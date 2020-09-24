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Ekonomi Çin’le dış ticarette yerel para cinsinden ödeme imkânı
Ekonomi

Çin’le dış ticarette yerel para cinsinden ödeme imkânı

Türkiye Vakıflar Bankası TAO (VakıfBank), ilkleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:46:00 -
Çin’le dış ticarette yerel para cinsinden ödeme imkânı

Türkiye ve Çin arasında geçtiğimiz yıl imzalanan; dış ticaretin yerel para birimleriyle finansmanının teşvik edilmesini öngören swap anlaşması kapsamında banka, Yuan reeskont kredisi tahtındaki ödeme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Ekonomi yönetimimizin stratejik öncelikli konularından biri olan yerel para biriminden dış ticaretin finansmanı noktasında somut adımlar atıyoruz. VakıfBank olarak Çin’le dış ticaret yapan müşterilerimize ödemelerini Yuan cinsinden yapma imkânı sağlıyoruz. Çinli firmalarla iş yapan müşterilerimize Merkez Bankamız ve Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası (Public Bank of China-PBoC) arasındaki swap anlaşması çerçevesinde CNY reeskont kredisi kullandırarak hem müşterilerimize alternatif bir ödeme olanağı sunuyor hem de müşterilerimizin finansal maliyetlerinin ciddi bir oranda azalmasını sağlıyoruz” dedi.

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