Çin'le ABD anlaştı! Kaldırılıyor

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'den getirilen otomobillerde uygulanan misilleme vergilerinin geçici olarak kaldırılacağı belirtildi.

Buna göre Çin, ABD'den ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarında 1 Ocak'tan itibariyle üç ay geçerli olacak şekilde ek verileri kaldıracak.

Yüzde 25 ek vergi uygulanıyordu

Çin, misilleme olarak ABD'den getirilen otomobillere yüzde 25 ek vergi uygulamasına geçmişti.

Açıklamada, söz konusu adımın iki ülkenin liderleri tarafından sağlanan fikir birliğinin uygulamaya geçirilmesi için atıldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasına göre Çin, tüm misilleme vergilerinin kaldırılmasıyla dengeli, kazan-kazan ekonomi ve ticaret düzeninin kurulmasını umuyor.