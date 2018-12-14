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Çin'le ABD anlaştı! Kaldırılıyor

Çin ABD'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek vergileri üç aylığına kaldıracağı açıkladı.

14 Aralık 2018 Cuma 13:54
Çin'le ABD anlaştı! Kaldırılıyor

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'den getirilen otomobillerde uygulanan misilleme vergilerinin geçici olarak kaldırılacağı belirtildi.

Buna göre Çin, ABD'den ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarında 1 Ocak'tan itibariyle üç ay geçerli olacak şekilde ek verileri kaldıracak.

Yüzde 25 ek vergi uygulanıyordu

Çin, misilleme olarak ABD'den getirilen otomobillere yüzde 25 ek vergi uygulamasına geçmişti.

Açıklamada, söz konusu adımın iki ülkenin liderleri tarafından sağlanan fikir birliğinin uygulamaya geçirilmesi için atıldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasına göre Çin, tüm misilleme vergilerinin kaldırılmasıyla dengeli, kazan-kazan ekonomi ve ticaret düzeninin kurulmasını umuyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 13:54
  1. çin
  2. ABD

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 37 dk önce
    Buna Çin ile anlaştı denmez. Buna Çin BÜKÜLDÜ denir. Doğu Türkistan’a yaptığı zulmü burnundan FİTİL FİTİL getiririz inşaAllah bir gün. ABD nin siyonizme verdiği desteği de aynı şekilde burnundan getirmek dileğiyle.
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