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Kadın - Aile Çinko içeren besinler nelerdir?
Kadın - Aile

Çinko içeren besinler nelerdir?

Çinko etkili bir antioksidandır. İçerdiği antioksidanlar, stresle savaşmaya ve kanser de dahil olmak üzere bir dizi ciddi hastalığın gelişme şansını azaltmaya yardımcı olur.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 18:50:00 - 2021-11-29 19:18:08
Çinko içeren besinler nelerdir?

Çinkonun; bağışıklık sistemini desteklemek, saç, tırnak, cilt sağlığına katkıda bulunmak, kemik mineral yoğunluğunu artırmak, antioksidan etkinlik göstermek, göz hastalıklarının tedavisine destek olmak gibi birçok fonksiyonu bulunur.

Çinko hangi besinlerde bulunur?

  • Kırmızı et ve istiridye
  • Hindi Eti
  • Kuzu Eti
  • Kuzu eti
  • Kabak Çekirdeği
  • Sarımsak
  • Yer Fıstığı
  • Dana Karaciğeri
  • Ispanak
  • Beyaz Mantar
  • Kakao
  • Yumurta Sarısı
  • Bezelye
  • Susam
  • Dana Eti
  • Fasulye ve Barbunya ve Maş Fasulyesi

Çinkonun yararları nelerdir?

- Cildi temizlemesi ve güzelleştirmesi ile bilinir.

- Saçları parlatır, doğal bir görünüm almasını sağlar.

- Ergenliğin çabuk atlatılması ve cinsiyet hormonlarının faaliyeti açısından önemli bir yere sahiptir.

- Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıkları vücuttan atmada birebirdir.

- Uçuk gibi durumlardan kolaylıkla kurtulmanızı sağlar.

- Tırnakları güçlendirir ve sertleştirir.

- Büyüme hormonunun salgılanmasını hızlandırır.

- Adet sancılarını hafifletir, kısırlık sorunlarını ortadan kaldırır.

- Kemik yapısında önemli bir gelişim sağlar.

Çinko Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

  • Saç dökülmesi.
  • Soğuk algınlıkları ve enfeksiyonlar.
  • İshal.
  • Ağız çevresi başta olmak üzere vücudun çeşitli kısımlarında deri dökülmeleri.
  • Yara iyileşmesinin gecikmesi

 

 

 

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