Çinko içeren besinler nelerdir?
Çinko etkili bir antioksidandır. İçerdiği antioksidanlar, stresle savaşmaya ve kanser de dahil olmak üzere bir dizi ciddi hastalığın gelişme şansını azaltmaya yardımcı olur.
Çinkonun; bağışıklık sistemini desteklemek, saç, tırnak, cilt sağlığına katkıda bulunmak, kemik mineral yoğunluğunu artırmak, antioksidan etkinlik göstermek, göz hastalıklarının tedavisine destek olmak gibi birçok fonksiyonu bulunur.
Çinko hangi besinlerde bulunur?
- Kırmızı et ve istiridye
- Hindi Eti
- Kuzu Eti
- Kuzu eti
- Kabak Çekirdeği
- Sarımsak
- Yer Fıstığı
- Dana Karaciğeri
- Ispanak
- Beyaz Mantar
- Kakao
- Yumurta Sarısı
- Bezelye
- Susam
- Dana Eti
- Fasulye ve Barbunya ve Maş Fasulyesi
Çinkonun yararları nelerdir?
- Cildi temizlemesi ve güzelleştirmesi ile bilinir.
- Saçları parlatır, doğal bir görünüm almasını sağlar.
- Ergenliğin çabuk atlatılması ve cinsiyet hormonlarının faaliyeti açısından önemli bir yere sahiptir.
- Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıkları vücuttan atmada birebirdir.
- Uçuk gibi durumlardan kolaylıkla kurtulmanızı sağlar.
- Tırnakları güçlendirir ve sertleştirir.
- Büyüme hormonunun salgılanmasını hızlandırır.
- Adet sancılarını hafifletir, kısırlık sorunlarını ortadan kaldırır.
- Kemik yapısında önemli bir gelişim sağlar.
Çinko Eksikliği Belirtileri Nelerdir?
- Saç dökülmesi.
- Soğuk algınlıkları ve enfeksiyonlar.
- İshal.
- Ağız çevresi başta olmak üzere vücudun çeşitli kısımlarında deri dökülmeleri.
- Yara iyileşmesinin gecikmesi