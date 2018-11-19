Çin’in yeni ikiz Navigasyon uydusu fırlatıldı

Çin, 19 Kasım Pazartesi günü Sichuan Eyaleti, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi‘nden, bir Long March-3B taşıyıcı füzesiyle uzaya iki yeni BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS) uydusu fırlattı.

BDS uydu ailesinin 42. ve 43. üyesi olarak uzaya gönderilen uydular, üç saatten biraz fazla bir süre sonra dünyanın etrafında orta yörüngesine oturdular. Söz konusu bu uyduların, uzayda bulunan yörüngedeki diğer 17 BDS-3 uydusuyla birlikte çalışacağı yetkililer tarafından açıklandı.

Çin’in yeni ikiz BeiDou Navigasyon Uydusu fırlatıldı

Bu başarılı atışın sonrasında temel BDS uydu grubunun yörüngede ki konuşlanma süreci tamamlanmış oldu. Çin, BDS-3 sayesinde, Kuşak ve Yol Girişimi’ne katılmış bulunan ülkelere bu yıl sonu itibariyle uydu hizmeti sağlamayı planlıyor.

BeiDou Sistemi baş tasarımcısı Yang Changfeng yapmış olduğu açıklamada, “Bu, BDS’nin yerel bir denemeden bölgesel ve sonra da küresel bir navigasyon sistemine dönüşmesi yolunda temel bir adım oluşturmaktadır” ifadelerine yer verdi.