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Gündem Çin'in uzay roketi dünyaya düşecek! İşte düşme ihtimali olan ülkeler
Gündem

Çin'in uzay roketi dünyaya düşecek! İşte düşme ihtimali olan ülkeler

Çin Halk Cumhuriyeti, geçen sene 29 Nisan'da başlattığı Tiangong Uzay İstasyonu'nun son modülünü dün fırlattı ve başarıyla istasyona kenetledi. O modülü taşıyan 23 tonluk roketin dünyaya düşeceği açıklandı. İşte düşme ihtimali olan ülkeler...

Yeniakit Publisher
2022-11-04 14:35:00 -
Çin'in uzay roketi dünyaya düşecek! İşte düşme ihtimali olan ülkeler

23 tonluk, 10 katlı apartman büyüklüğündeki taşıyıcı roketin düşebileceği ülkeler açıklandı: Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) dün yaptığı açıklamada, Çin tarafından fırlatılan "Long March 5B" fırlatma aracının dünyaya geri dönüş yörünge parametreleri hakkında resmi duyurunun henüz yapılmadığını belirterek, "Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Dünya atmosferine girdikten sonra, söz konusu 23 tonluk Long March 5B roketinin, atmosferdeki sürtünme sonucunda parçalanacağı ve en az yüzde 50’den fazla küçüleceği bildirildi.

Çin’in Tiangong Uzay İstasyonu projesi geçen sene 29 Nisan’da başladı ve bu hafta tamamlandı.

Çin’in uzay teknolojisi alanındaki yükselişi dikkat çekti.

Temmuz ayında yapılan fırlatmadan sonra Çin roketi, atmosfere girdikten sonra parçalandı ve geriye kalan kısım Hint Okyanusu'na çakıldı. Can ve mal kaybı yaşanmadı.

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