Çin'in toplama kampına götürülen Uygur Türkü minik çocuğun 'Annemi istiyorum' feryadı..
Çin Devleti'nin toplama kampındaki Uygur Türkü bir çocuğun, "Annemi istiyorum." feryadı görenlerin yüreğini dağladı.
Yeniakit.com.tr
Çin'in Uygurlulara yönelik zulmü aralıksız sürerken, dünyanın sessiz kalışı da devam ediyor.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü Uygur Türklerinin çektiği zulmü yeniden hissettirdi.
Feryadı yürek yaktı!
Annesinden kopartılıp Çin'in toplama kampına götürülen minik bir Uygurlu çocuğun, "Annemi istiyorum." feryadı, görenlerin yüreğini yaktı.
Paylaşılan videoda, minik çocuğun başındaki Çinli kadına öfkelenerek bir yandan ağlayıp bir yandan, "Annemi istiyorum." dediği anlar yer aldı.