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Dünya Çin'in toplama kampına götürülen Uygur Türkü minik çocuğun 'Annemi istiyorum' feryadı..
Dünya

Çin'in toplama kampına götürülen Uygur Türkü minik çocuğun 'Annemi istiyorum' feryadı..

Çin Devleti'nin toplama kampındaki Uygur Türkü bir çocuğun, "Annemi istiyorum." feryadı görenlerin yüreğini dağladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 15:50:00 - 2022-08-15 16:05:29

 Yeniakit.com.tr 

Çin'in Uygurlulara yönelik zulmü aralıksız sürerken, dünyanın sessiz kalışı da devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü Uygur Türklerinin çektiği zulmü yeniden hissettirdi.

Feryadı yürek yaktı!

Annesinden kopartılıp Çin'in toplama kampına götürülen minik bir Uygurlu çocuğun, "Annemi istiyorum." feryadı, görenlerin yüreğini yaktı.

Paylaşılan videoda, minik çocuğun başındaki Çinli kadına öfkelenerek bir yandan ağlayıp bir yandan, "Annemi istiyorum." dediği anlar yer aldı.

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Yorumlar

YUSUF

SANADA SIRA GELEÇEK E POKYİYEN ÇİN

Müslüman

Hadi amerika saldır şu Çine. Hadi yiyin birbirinizi
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