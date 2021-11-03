Çin'in siyasi oyunları yine gündemde

Yeni Akit Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kore Yarımadası sorununun siyasi yolla çözüme kavuşmasını hızlandırmak için ortak çaba harcanması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin günlük basın toplantısında, Çin ve Rusya tarafından geçen hafta BM Güvenlik Konseyi’nde Kore Yarımadası sorununa ilişkin bir karar taslağı dağıtıldığını hatırlatarak, Çin ve Rusya’nın neden böyle bir girişimde bulunduğunu açıkladı.

Wang: Yarımadadaki sorunun siyasi yolla çözümünün sağlamlaştırılmasını amaçlıyoruz

Wang, “Şu anda Kore Yarımadası’ndaki durum karmaşık ve hassas; bu nedenle siyasi çözüm süreci de durdu. Çin ve Rusya’nın böyle bir zamanda ortaklaşa bir karar taslağı ortaya koyması, her şeyden önce yarımadadaki sorunun siyasi yolla çözümünün sağlamlaştırılmasını amaçlıyor. İkincisi, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore), nükleer silahlardan arınma amacıyla son yıllarda bir dizi önlem aldı; KDHC’nin haklı ve rasyonel kaygılarının önemsenmesi gerekiyor. Üçüncüsü, uluslararası yaptırımlar ve Kovid-19 salgını gibi unsurların KDHC’nin ekonomisi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin dikkate alınması gerekiyor. Güvenlik Konseyi de bu ülkeye yapılan desteklere ve yardımlara kolaylık sağlamalı. Dördüncüsü, Güvenlik Konseyi, ekonomi ve halkın yaşamıyla ilgili alanlardaki birtakım yaptırım önlemlerini yeniden düzenlemeli. Son olarak da, Kore Yarımadası’nın güney ve kuzey tarafları arasındaki ilişkiler iyileştirilmeli, uluslararası toplum ve ilgili taraflar da buna destek vermeli ve gerekli koşulları yaratmalı” ifadelerini kullandı.

Wang, Çin’in, ilgili tarafların Çin ile Rusya tarafından ileri sürülen Kore Yarımadası’yla ilgili karar taslağına aktif ve yapıcı bir tavırla yaklaşarak, yarımadadaki sorunun siyasi yolla çözüme kavuşmasını hızlandırmak için ortak çaba harcamasını temenni ettiklerini dile getirdi.