Çin’in kuzeydoğusunda nükleer enerji kaynaklı ısıtma projesi

Yeni Akit Ankara

Çin Uluslar arası Radyosu’nun bildirdiğine göre, son dönemde 6 güç ünitesinin tamamen hizmete girmesiyle, Hongyanhe Nükleer Elektrik Santrali, toplam 6,7 milyon kilovat kapasitesiyle Çin’de en büyük kapasiteye sahip ve dünyanın üçüncü büyük nükleer elektrik santrali haline geldi. Ülkenin kuzeydoğusundaki bu ilk nükleer enerji kaynaklı ısıtma projesi sayesinde, bu kış Hongyanhe kasabası sakinleri, nükleer enerji kaynaklı ısıtmadan yararlanacak. Geleneksel kömürle çalışan ısıtma yönteminden daha verimli olan ve karbon emisyonu boşaltmayan proje kapsamında bu kış 242,4 metrekarelik bir alanın ısıtılması planlanıyor.

Ekonomik kalkınmaya “Yeşil Motivasyon”

Yaklaşık 90 milyar yuanlık yatırımla gerçekleştirilen projenin ikinci aşamasındaki 5 ve 6 numaralı güç ünitesinin hizmete girmesinden bu yana, istikrarlı bir şekilde çalışan güç üniteleri temiz enerji oranını artırırken, kuzeydoğu bölgesindeki enerji yapısını optimize ederek bölgedeki ekonomik kalkınmaya ‘yeşil motivasyon’ sağlıyor.

6 güç ünitesinin tam kapasiteli olarak çalışması halinde yıllık elektrik üretiminin Liaoning eyaletindeki toplam sosyal elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sini karşılayarak 48 milyar kWh’ye ulaşabileceği hesaplandı. Böylece karbondioksit (CO2) emisyonları yaklaşık 39 milyon 930 bin ton azaltılacak. Bu da standart kömür tüketiminin 145 milyon 20 bin ton olarak azaltılmasıyla 108 bin hektar orman dikimine eşdeğer.