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Dünya Çin'in keşif aracı Ay'ın uzak tarafına iniş yaptı
Dünya

Çin'in keşif aracı Ay'ın uzak tarafına iniş yaptı

Yeniakit Publisher
2024-06-03 07:47:00 -
Çin'in keşif aracı Ay'ın uzak tarafına iniş yaptı

Çin Ulusal Uzay İdaresi’ne (CSNA) ait Chang'e-6 uzay keşif aracı, Ay’ın uzak tarafına iniş yaptı. Keşif aracı, Chang’e-6 görevi kapsamında örnekler toplayarak geri dönüş yapmayı amaçlıyor.

CSNA’dan yapılan açıklamada, “İniş noktası seçildi ve yavaş bir hızda dikey olarak alçalmaya başladı. Ay yüzeyine ulaşmak üzereyken motor kapatıldı ve kombinasyonun serbest düşüş şeklinde Ay yüzeyine ulaşmasını sağlamak için tampon sistemi kullanıldı ve sonunda Ay'ın arkasındaki Güney Kutbu-Aitken Havzasına sorunsuz bir şekilde indi” denildi.

 

AY’DAN ÖRNEKLER TOPLAYACAK

Chang’e-6 görevi kapsamında keşif aracının Ay’dan örnekler toplayacağı ifade edilerek, “Chang'e-6 görevi, Ay'ın uzak tarafından ilk örnekleme ve geri dönüş görevidir. Birçok mühendislik yeniliği, yüksek riskler ve büyük zorluklar içermektedir. Chang'e-6 görevi, 2020 yılında Ay'ın ön tarafından örnek alma ve geri dönüşü gerçekleştirecek olan Chang'e-5 göreviyle karşılaştırıldığında, Ay'ın retrograd yörüngesinin tasarım ve kontrol teknolojisinde çığır açmıştır ve Queqiao-2 röle uydusunun desteğiyle, Ay'ın uzak tarafından akıllı ve hızlı örnek alma ve Ay'ın uzak tarafından kalkış ve yükseliş gibi önemli teknik düğümleri tamamlayacaktır” ifadelerine yer verildi.

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