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Dünya Çin'in günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı
Dünya

Çin'in günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı

Çin'de dün günlük koronavirüs vaka sayısının rekor düzeye çıktığı açıklandı. Ülkede 31 bin 444 kişide koronavirüs tesit edildi. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 29 bin 317 kişiyle 13 Nisan'da görülmüştü.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 08:53:00 -
Çin'in günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı

Rakamlar, Çin'in 1,4 milyarlık geniş nüfusu ve Batı ülkelerinde görülen vaka sayılarıyla karşılaştırıldığında nispeten küçük.

Ancak Pekin'in katı sıfır vaka politikası uyarınca, küçük salgınlar bile tüm şehirleri kapatabilir ve enfekte hastaların temaslarını katı karantinaya alabilir.

Ulusal Sağlık Bürosu, çarşamba günü, ülkenin 31 bin 454 yerel vaka kaydettiğini söyledi.

Acımasız sıfır koronavirüs baskısı, salgının üçüncü yıldönümü yaklaşırken nüfusun büyük bir bölümünde yorgunluğa ve kızgınlığa neden oldu,

Şiddetli protestoların yanı sıra dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde üretimi de vurdu.

Pekin, Şangay, Guangzhou ve Chongqing dahil olmak üzere birçok şehir, vakalar arttıkça karantina kurallarını sertleştirdi.

Pekin yetkilileri,alışveriş merkezleri, oteller ve hükümet binaları gibi halka açık yerlere girmek isteyenler için 48 saat içinde negatif bir PCR testi sonucunu zorunlu kıldı.

Şehirdeki okullar çevrimiçi derslere başladı.

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