Çin'in gözü Afrika'da! Devlet Başkanı Şi'den işbirliği mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, Şi, bu hafta Pekin'de düzenlenecek Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) için ülkesini ziyaret eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile bir araya geldi.

Şi, görüşmede Çin'in KDC ile siyasi güveni güçlendirme ve ortak kalkınmayı gerçekleştirme arayışında olduğunu, tarım, maden işleme ve mesleki eğitim alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi istediğini belirtti.

İki ülkenin "aynı modernleşme yolunun yolcuları" olarak ortak arzulara ve karşılıklı çıkarlara sahip olduğuna işaret eden Şi, KDC'nin sahip olduğu yer altı kaynaklarını kalkınma ivmesine dönüştürmesini desteklediklerini vurguladı.

Maden karşılığı altyapı

Yer altı kaynakları bakımından zengin KDC'nin madenlerinin büyük bölümü Çinli şirketlerin kontrolünde bulunuyor. Çin, elektrikli otomobiller ve elektronik cihazların yapımında kullanılan kobaltın yüzde 60'ını KDC'den sağlıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila döneminde 2008'de imzalanan "maden karşılığı altyapı" anlaşması ile ülkede yatırım yapan Çinli şirketlere madenlerin kullanımında geniş haklar tanınmıştı.

Anlaşmayla devlete ait madencilik şirketi Gecamines ile Çin'in baraj yapım şirketi Sinohydro ve demir yolu yapım şirketi Çin Demiryolları Grubunun başını çektiği şirketler, "Sicomines" adlı konsorsiyumu oluşturmuştu.

Çin'in yüzde 68 hisse payına sahip olduğu konsorsiyum, bakır ve kobalt madenlerinin kullanım hakkı karşılığında altyapı projeleri yürütüyor.

2019'da göreve gelen Cumhurbaşkanı Tshisekedi liderliğindeki hükümetin Çinli şirketlerin kullandıkları maden rezervlerinin karşılığında yeterli altyapıyı sağlamadığına yönelik endişeleri dile getirmesinin ardından konsorsiyum üyesi iki Çinli şirket, bu yılın başında 7 milyar dolar ilave altyapı yatırımı yapma konusunda anlaşmaya varmıştı.

FOCAC

Çin-Afrika İşbirliği Forumunun (FOCAC) 9'uncusu 4-6 Eylül'de Pekin'de düzenlenecek. Çin ile Afrika Birliği (AfB) üyesi 53 ülkeyi ve Afrika Komisyonu'nu bir araya getiren zirveye 50'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor.

AfB üyesi Esvatini, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile diplomatik ilişkisi olduğu için forumda yer almıyor.

Kaynak: AA