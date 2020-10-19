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Dünya Çin'in askerini alıkoydular!
Dünya

Çin'in askerini alıkoydular!

Hindistan ordusu, Çin sınırındaki Ladakh bölgesinde Fiili Kontrol Hattını (LAC) geçtiği gerekçesiyle bir Çin askerinin alıkonulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 20:13:00 -
Çin'in askerini alıkoydular!

Hindistan, Çin sınırındaki Ladakh bölgesinde Fiili Kontrol Hattını (LAC) geçtiği gerekçesi ile bir Çin askerini alıkoydu. Çin'in alıkonan askeriyle ilgili Hindistan'dan bilgi istediği bildirildi.

Hindistan ordusundan konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Çin ile arasında bulunan Fiili Kontrol Hattını geçen Çin Halk Kurtuluş Ordusu mensubu askerin, Ladakh'ın Demchok bölgesinde alıkonulduğu bildirildi.

Çin ordusunun, Hindistan'dan, "kayıp askerin nerede olduğuna" ilişkin malumat istediğinin belirtildiği açıklamada, askerin "gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından oluşturulan protokol uyarınca" Chushul-Moldo buluşma noktasında Çin ordusuna geri gönderileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Çinli askere, "aşırı irtifa ve zorlu iklim koşullarının olası etkilerinden korumak için oksijen, yiyecek ve sıcak giysiler dahil tıbbi yardım sağlandığı" kaydedildi. Çin'den ise askerin alıkonulmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

20 Hindistan askeri öldürülmüştü

Ladakh'da, 15 Haziran tarihinde 20 Hint askerinin ölümü ile sonuçlanan çatışmaya sebep olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh'a girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

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