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Dünya Çin'in ardından Hindistan'dan kritik hamle! Bir ilki başardılar
Dünya

Çin'in ardından Hindistan'dan kritik hamle! Bir ilki başardılar

Çin'in ardından Hindistan da yerli uçak gemilerini hızla inşa ediyor. Yerli imkanlarla inşa edilen Hindistan'ın ilk uçak gemisi INS Vikrant denize indi.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 22:05:00 -
Çin'in ardından Hindistan'dan kritik hamle! Bir ilki başardılar

Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi INS Vikrant, suya indirilerek deniz denemelerine başladı.

Yüksek yerlilik oranıyla üretilen Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi INS Vikrant, geçen ay deniz denemelerine başlanacağının açıklanmasının üzerine 4 Ağustos 2021 tarihinde suya indirildi.

INS Vikrant'ın başlayan deniz denemelerinde performansı test edilirken, uçak gemisinin 2022 yılında envantere alınması planlanıyor.

INS Vikrant’a yönelik ilk çalışmalar, 1999 yılında başlarken omurgası 2009 yılında tamamlandı. 2011 tarihinde kuru havuzdan ayrılan uçak gemisinin, 2013 yılında ise denizle buluşması gerçekleşti.

Hindistan’ı Çin ile olan bölgesel hegemonya mücadelesine tekrar döndürecek olan INS Vikrant, 45.000 ton ağırlığında olup 26 adet MİG-29K ile 10 adet Ka-31 helikopteri dahil olmak üzere 40 kadar hava unsuruna konuşlanma imkanı sağlayacak. Vikrant, Sea King ve Hindustan Aeronautics Limited (HAL) şirketi tarafından geliştirilen genel maksat helikopteri HAL Dhruv’ları taşıyabilecek.

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