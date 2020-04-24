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Korona Virüs

Çin'i sevindiren gelişme: Koronavirüs'ün ilk çıktığı yerde...

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde, son ağır hastanın iyileştiği belirtildi.

2020-04-24 20:58:00 -
Çin'i sevindiren gelişme: Koronavirüs'ün ilk çıktığı yerde...

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, bugün basın brifinginde, "Az önce gelen bilgiye göre Vuhan'da, koronavirüs hastalığı ağır seyreden son hasta iyileştirildi ve şu an itibariyle kentte böyle hastaların sayısı sıfıra eşit" ifadesini kullandı.

20 gündür vaka tespit edilmedi

Vuhan'ın yönetim merkezi olduğu Hubey eyaleti, 18 Nisan'da, epidemiyolojik düzeyi düşük olan bölge ilan edilmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun verdiği bilgiye göre, halihazırda bölge hastanelerinde 47 koronavirüs hastası kaldı. Bununla birlikte bölgede son 20 günde yeni vaka tespit edilmedi.

Vuhan'da 3 bin 869 kişi koronavirüsten öldü

Vuhan'da, koronavirüs salgının ortaya çıktığı günden bu yana 50 binden fazla vaka tespit edilmişti. Hastaların yüzde 93'ü iyileşirken, 3 bin 869 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin genelinde, son verilere göre, 57'sinin durumu ağır olmak üzere 915 hastanın tedavisi sürüyor. Ayrıca hastalarla yakın temasta olduğu saptanan 8 bin 300'den fazla kişi de sağlık uzmanlarının gözlemi altında tutuluyor.

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