Çin'i Anderson Talisca fırtınası vurdu!

Çin Ligi'nde 23. hafta karşılaşmasında Jiangsu Suning ile Anderson Talisca'nın formasını giydiği Guangzhou Evergrande ile kozlarını paylaştı.

Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca'nın adeta çıldırdığı maçta, 2-0 geriye düşen Guanzhou maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Jiangsu Suning'in gollerini 1. dakikada Eder, 8'de Ang Li attı ve ilk devre 2-0 tamamlandı. Guangzhou Evergrande 63. dakikada Anderson Talisca'nın asistinde Paulinho ile farkı indirdi. 73 ve 78'de Talisca'nın golleri de skoru belirledi.

Alınan bu sonucun ardından Jiangsu Suning 35 puanda kaldı. Guangzhou Evergrande ise 48 puana çıkarak şampiyonluk yolunda Vitor Pereira'nın takımı Shanghai SIPG'i takibini sürdürdü

24 yaşındaki Anderson Souza Conceicao (Talisca) Çin'de 12. maçında 14. golünü atıp asist sayısını da ikiye yükseltti.