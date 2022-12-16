Çin’e hukuk gelirse para çıkarmış! Canan Kaftancıoğlu haklı bunlar da kafayı yemiş

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, muhaliflerin "büyük ekonomist" diye yutturmaya çalıştığı Mahfi Eğilmez'in kendisini ve muhalifleri yalanlayan sözleri de masaya yatırıldı.

Mahfi Eğilmez'in, "Çin'e hukuk gelirse ekonomi kötüleşir" sözlerini değerlendiren Karahasanoğlu şunları söyledi:

İki gün önce, bunların çok önemli bir ekonomist diye gösterdiği Mahfi Eğilmez bir televizyon kanalında anlatıyor. Hukuk önemli, diyor. Karşısında da Fatih Altaylı var. "Ekonomi için hukuk çok önemlidir. Ekonominin iyi olması için hukuk olması lazım. Eğer ülkede hukuk yoksa ekonomi de batar, bu matematiksel bir ilişkidir" şeklinde bir giriş yapıyor konuşmaya. Sonra kendi kendilerini yalanlayacak şekilde, artık kendi vicdanları da biraz azap içinde olmalı ki, "Diyeceksiniz ki şimdi, Çin'de hukuk mu var ki o kadar yatırım gidiyor. Şu an itibariyle ekonomileri düzgün." Bu soruyu kendileri soruyorlar.

Hukuk olmazsa ekonomi batar, diyorlar. Türkiye'de şuan ekonomi yok, onun için ekonomi kötü, diyorlar.

Trump gibi süper güç bir ülkenin başındaki adam, "Sizin ekonominizi batıracağım diye" en büyük hukuksuzluğu, en büyük çakallığı yapıyor ve bunu görmezden geliyorlar. Hukukun içine eden süper devlet hukuka bağlıymış gibi, "Ekonomisi havada" diyorlar.

Ama Çin örneğine geldikleri zaman duvara tosluyorlar, kendileri de kabul ediyorlar. Diyorlar ki, "Çin'de hukuk mu var ki ekonomileri iyi. Ama onlarda hukuksuzluk hukuk olmuş. Onun için de ekonomi iyi orada" diyorlar. "Oraya hukuk gelirse para çıkar" diyorlar. Ya bunların hepsini atın çöpe.

Bunlar kafayı yemiş. Sadece Ekrem İmamoğlu için değil, bunlar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Canan Kaftancıoğlu'nun tespiti belki de doğru. Bunlar için de doğru. "Hukuk Çin'e gelirse ülke o zaman ters takla olur, şu an götürüyor" diyor. Şimdi senin Türkiye için anlattıkların çöpe gitti.

Ben, "Hukuku boş verin, ekonomi yine düzelir" demiyorum. Hukuk önemli, Türkiye'de de hukuk düne göre çok iyi diyorum. He dört dörtlük mü? Değil.