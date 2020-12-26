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Ekonomi Çin’e giden ikinci ihracat treni kardeş ülkeye ulaştı
Ekonomi

Çin’e giden ikinci ihracat treni kardeş ülkeye ulaştı

Türkiye’den Çin’e giden ikinci blok ihracat treni, Azerbaycan’daki Bakü Uluslararası Deniz Limanı’na ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:08:00 -
Çin’e giden ikinci ihracat treni kardeş ülkeye ulaştı

Türkiye’den Çin’e ihracat yükü taşıyan ikinci ihracat treni Kars’tan Gürcistan’a, oradan da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Bakü Uluslararası Deniz Limanı’na ulaştı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yaklaşık 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan tren, Gürcistan’da Akhalkalaki-Tiflis-Rustavi güzergahı üzerinden Azerbaycan’a girdi ve Azerbaycan’da Agstafa-Gence-Yevlah-Kürdemir-Hacıgabul güzergahı ile yolunu devam ettirerek Bakü Deniz Limanı’na vardı.

Konteynerler burada “Beket Ata” feeder konteyner gemisine yüklendikten sonra Kazakistan’ın Aktau Limanına doğru yola çıkacak ve yaklaşık 24 saat içinde limana ulaşacak. Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi Kazakistan ve Çin’in Xi’an şehrinde yaklaşık 8 bin 693 km yol kat ederek ulaşacak.

Türkiye’den Çin’e giden ikinci ihraç mallarını taşıyan trenin Bakü limanına vardığını belirten Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı Sözcüsü Nermine Kazımlı, "Yükler, Beket Ata konteyner gemisine yüklenecek. Bu işlem Bakü limanında hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yükler 6 saat içinde feeder gemisine yüklendikten sonra Kazakistan’ın Aktau Limanı’na doğru yola çıkacak. Tren bin 400 adet soğutucu taşıyor” diye konuştu.

Toplam uzunluğu 754 metre olan tren, 42 konteynerde beyaz eşya yükü ile yoluna devam ediyor. İçerisinde Türkiye’de üretilen toplam bin 400 adet soğutucu taşıyan trenin, yükünü Çin’e yaklaşık 12 günde ulaştırması hedefleniyor. İhracat treni Türkiye’de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan’da 220 kilometre, Azerbaycan’da 430 kilometre, Hazar Denizi’nde 420 kilometre, Kazakistan’da 3 bin 200 kilometre ve Çin’de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.

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