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Dünya Çin'e böyle meydan okudular: Eğer savaşmamız gerekirse savaşırız
Dünya

Çin'e böyle meydan okudular: Eğer savaşmamız gerekirse savaşırız

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan Donbass geriliminin ardından bir kriz daha patlak verdi. Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'in saldırması durumunda, "son güne kadar" kendilerini savunacaklarını söyleyerek "Eğer savaşmamız gerekirse savaşırız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 17:53:00 -
Çin'e böyle meydan okudular: Eğer savaşmamız gerekirse savaşırız

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'in Tayvan'a gözdağı verirken aynı zamanda uzlaşma girişimlerinde bulunmasının ada sakinlerine "karışık sinyaller" verdiğini ifade etti.

Çin'in pazartesi Tayvan'ın hava savunma bölgesine 10 savaş uçağı gönderdiğini ve ülke yakınlarında tatbikat düzenlediğini belirten Wu, "Kendimizi savunmaya hazırız. Eğer savaşmamız gerekirse savaşırız. Kendimizi son güne kadar savunacağız." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Wu, dün yaptığı açıklamada da Çin’in Tayvan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken bölgede askeri tatbikatlarını sürdürmesinin Tayvanlılara "karışık sinyaller" göndermek anlamına geldiğini söylemişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta, Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti.

1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin "Çin'in tek meşru temsilcisi" kabul edilmesiyle, Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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