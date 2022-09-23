Çin’den yurt dışına yatırımında yüzde 7,2’lik artış

Yeni Akit Ankara

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting başkent Beijing’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Ocak- ağustos döneminde Çin’in yurtdışında tamamladığı müteahhit projelerinin cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında artarak 611 milyar 370 milyon yuana (yaklaşık 93 milyar 190 milyon dolar) ulaştı. Bu kapsamda Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerde tamamlanan müteahhit projelerinin cirosu 50 milyar 750 milyon doları, yeni imzalanan müteahhit sözleşmelerinin değeri ise 66 milyar 760 milyon doları buldu.” ifadelerini kullandı.

Ülkeye giren yabancı sermaye de yüzde 20,2 arttı

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, yılın ilk 8 ayında ülkede fiilen kullanılan yabancı sermaye geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,2 oranında artarak 138 milyar 400 milyon dolara ulaştı. Özellikle AB ülkelerinin Çin’e yaptığı yatırım yüzde 123.7 oranında arttı. Sözcü Shu Jueting açıklamasında, “Birbirlerine ticari ortak olan Çin ve AB, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkesi temelinde işbirliğini güçlendirmeli. Bu da Çinli ve Avrupalı şirketlerle halkların çıkarlarına uygundur. Çin, AB’yle ekonomik ve ticari politika koordinasyonu sürdürecek. Sanayi ile tedarik zincirinin korunması, ticaret ile yatırımın kolaylaştırılması, çok taraflılığın desteklenmesi ve küresel ekonominin kalkındırılması alanlarında AB’yle ortak çaba göstermeye hazırız.” diye konuştu. Sözcü Shu, “Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) üye olmasından bu yana geçen 20 yıldan fazla bir sürede, Çin, Asya, Okyanusya, Latin Amerika, Avrupa ve Afrika kıtalarındaki 26 ülke ve bölgeyle 19 serbest ticaret anlaşması imzaladı. Çin ve serbest ticaret ortakları arasındaki ticaret hacmi, ülkenin dış ticaret hacminin yüzde 35’ini oluşturdu.” dedi.

Trans-Pasifik Ortaklığı İçin Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma (CPTPP) ve Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması’na (DEPA) katılmak için çaba gösterdiklerini belirten Shu açıklamasında, “Daha çok mala sıfır gümrük vergisini uygulayacağız. Hizmet ticareti ve yatırım alanlarındaki piyasaya girişleri kolaylaştıracağız. Dijital ekonomi ve çevre koruma gibi alanlardaki uluslararası kurallarla ilgili müzakerelere katılacağız. Devletimizin dışa açılma boyutunu genişletmeye çalışacağız.” ifadelerini kullandı.