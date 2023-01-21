Çin’den yeni robot hedefi

Çin Endüstri ve Bilişim Teknolojisi Bakanlığı, ülkede robot kullanımını kolaylaştırmaya ve sıradanlaştırmaya yönelik bir eylem planı açıkladı.

Eylem planı, 2025 yılında imalat sanayiinde kullanılacak olan robot sayısının 2020 yılına oranla iki katına çıkacağını, hizmette kullanılan ve spesifik alanlarda kullanılan robotların işlevinde ve kapsamında bu sürede dikkat çekici ilerlemeler kaydedileceğini ve ülkenin kaliteli sosyo-ekonomik kalkınmasını güvenceye alma yolunda robotların rolünün artacağını öngörüyor.

Söz konusu eylem planına göre, robot kullanımının yoğun olduğu imalat sanayii, tarım, mimarlık, enerji elde etme, ticari lojistik, sağlık hizmetleri, yaşlı insanların bakımı, eğitim, meskenlerin bulunduğu mahallelerde alışveriş hizmetleri, acil durumlarda acil yanıtlar gibi alanlar öncelikli olacak.

Robotların inovasyonla zenginleştirilmiş kullanımına ilişkin olarak eylem planında yüz kadar teknoloji ve çözüm önerisi olduğu gibi, kullanım modeli olarak işe yarayabilecek yüksek bir teknoloji düzeyine sahip robotların 200’den fazla tipik kullanımı ve ayrıca bir dizi model şirket kurulması önerisi var.

Bu bağlamda eylem planı, robot kullanımının genel istihdam düzeyi üzerindeki etkisine ilişkin doğru ön değerlendirmeler gerektiriyor. Böylelikle robot kullanımından dolayı işini yitirecek emekçilerin başka bir dalda istihdam edilme süreçleri hazırlanabilecek.