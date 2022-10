Çin’den ‘yeni bir ülke’ oluşturan istatistik

Yeni Akit Ankara

Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi Kongresi'nde açıklanan bir raporda Çin’in 10 yılda elde ettiği başarılar ve ekonomik gelişmeleir paylaştı. Rakamlar, son on yılda, Çin ekonomisi hızlı büyümeyi sürdürdüğünü ve büyümeye önemli bir katkı sağlayan küresel statüsünü sağlamlaştırdığını gösteriyor. 1,4 milyarlık geniş pazarı, sağlam ekonomik büyümesi ve gelişen iş ortamı ile Çin, son on yılda yabancı yatırım için favori bir destinasyon olmaya devam etti. Son on yılda Çin, rekabet gücünü artırmak ve ekonomiyi canlandırmak için inovasyonu gündeminin üst sıralarına yerleştirdi. Çin'in ekonomik gelişimi, yerleşiklerin gelirinde istikrarlı bir artışa dönüşerek, özellikle son on yılda insanların geçim kaynaklarını iyileştirdi.

Çin Uluslar arası Radyosu’nun haberine göre, 10 yıllık istikrarlı büyüme sayesinde Çin, yüksek kaliteli kalkınma yolculuğu boyunca elde ettiği sayısız kilometre taşı başarısıyla dünyanın en büyük ekonomik güç merkezi haline geldi. İnovasyon odaklı, sürdürülebilir ve dünyaya daha açık bir kalkınma yolunda ilerleyen Çin, küresel ekonomiye ivme kazandırmaya devam ediyor. Ulusal İstatistik Bürosu tarafından sağlanan aşağıdaki rakamlar ve gerçekler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin son on yılda nasıl dönüştüğüne ve geliştiğine biraz ışık tutuyor.

Küresel büyümenin itici gücü oldu

Son on yılda, Çin ekonomisi hızlı büyümeyi sürdürdü ve büyümeye önemli bir katkı sağlayan küresel statüsünü sağlamlaştırdı. 2021’de Çin’in gayri safi yurtiçi hasılası, dünya toplamının yüzde 18,5’ini oluşturan 17,7 trilyon dolara ulaştı. 2013’ten 2021’e kadar, yıllık ortalama yüzde 6,6 oranında büyüyerek küresel yüzde 2,6’lık düzeyi geçti. Hızlı ekonomik genişleme ile Çin, küresel büyüme için önemli bir itici güç haline geldi. 2013-2021 döneminde, küresel ekonomik büyümeye katkısı, G7’nin toplamından daha yüksek, ortalama yüzde 38,6 oldu. Ekonominin temel direği olan tarım, istikrarlı bir büyüme kaydetti. 2012'den bu yana tahıl, et, yer fıstığı ve çay üretimi dünyada birinci sırada yer alırken, kolza üretimi ikinci sırada yer aldı. Sanayi cephesinde, ülkenin ana sanayi ürünü üretimi istikrarlı bir şekilde arttı. Ham çelik, kömür, enerji, çimento, gübre, otomobiller, mikro bilgisayarlar ve cep telefonlarının üretimi dünyaya öncülük etti.

Dışa açılma hızlandı

Dünyaya daha fazla açılma çabalarının ortasında, Çin’in dış ticareti son on yılda güçlü bir genişleme gördü. 2012 yılında 4,4 trilyon dolar olan toplam dış ticaret hacmi 5,3 trilyon dolara ulaşan ülke, 2020 yılında ABD’yi geçerek ilk kez dünyanın en büyük ticaret ülkesi haline geldi. Geçen yıl Çin’in dış ticaret hacmi daha da genişleyerek 6,9 trilyon dolara ulaşarak dünyada ilk sırayı almaya devam etti. Dış ticaret malları 2012’de 3,9 trilyon dolardan geçen yıl 6,1 trilyon dolara yükseldi ve dünya toplamının yüzde 13,5’ini oluşturdu.

Ülke aynı zamanda dünyanın en büyük mal tüccarı ve hizmetlerde ikinci en büyük tüccarı olmaya devam etti. 1,4 milyarlık geniş pazarı, sağlam ekonomik büyümesi ve gelişen iş ortamı ile Çin, geçtiğimiz on yıl boyunca yabancı yatırım için favori bir destinasyon olmaya devam etti. 2020’den bu yana Çin, doğrudan yabancı yatırım (DYY) için ikinci en büyük alıcı ülke olmaya devam ediyor. Ülkeye fiili kullanımda doğrudan yabancı yatırım, 2012’de 113,3 milyar dolara kıyasla 2021’de 173,5 milyar dolar olarak geldi ve her yıl ortalama yüzde 4,8 arttı.

Yenilik odaklı gelişim

Son on yılda Çin, rekabet gücünü artırmak ve ekonomiyi canlandırmak için inovasyonu gündeminin üst sıralarına yerleştirdi. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, ülkenin 2012’deki 34’üncü sırada olduğu Küresel İnovasyon Endeksi’nde 2021 yılında 12’nci sıraya yükseldi. Orta gelirli ekonomiler arasında ilk sırada yer aldı. İnovasyon hamlesinin ortasında, Fortune Global 500 listesindeki Çinli şirketlerin sayısı 2012’den bu yana arttı. 2021’de 145 Çinli şirket listeye girdi. Telekomünikasyon altyapısı açısından ülke, 2021 yılı sonuna kadar ülke genelinde kurulu toplam 1,43 milyon 5G baz istasyonu ile dünyanın en büyük 5G ağını kurdu ve dünya toplamının yüzde 60’ından fazlasını oluşturuyor. Teknolojik ilerlemeyle desteklenen Çin, yüksek hızlı ulaşım ağlarının inşasını hızlandırdı. Ülke, 2012’ye göre yüzde 330 artışla 2021’in sonunda toplam 40 bin km’ye ulaşan yüksek hızlı demiryolları ile dünyanın en gelişmiş yüksek hızlı demiryolu ağına sahip. İşletmedeki otoyolların kapsamı da son on yılda yüzde 80 artarak 169 bin km’ye ulaştı ve dünyada ilk sırada yer aldı.

Hayat kalitesi de giderek artıyor

Çin’in ekonomik gelişimi, yerleşiklerin gelirinde istikrarlı bir artışa dönüşerek, özellikle son on yılda insanların geçim kaynaklarını iyileştirdi. Kişi başına düşen gayri safi milli gelir, 2012 yılında kaydedilen rakamın iki katına çıkarak geçen yıl 11.890 dolara ulaştı. Genişleme, Çin’in Dünya Bankası sıralamasına göre aynı zaman diliminde 112’nci sıradan 68’inci sıraya yükselmesine yardımcı oldu. Çin, 2020’de mutlak yoksulluğu ortadan kaldırdı ve 2012 ile 2020 arasında yıllık ortalama 12.37 milyon kırsal bölge sakini yoksulluktan kurtuldu. Bu başarı, Çin’in Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ndeki yoksulluğu ortadan kaldırma hedefini planlanandan on yıl önce karşılamasını sağladı. Gelir artışı ve eğitim ve sağlık hizmetlerindeki iyileştirmeler sayesinde, Çin halkının ortalama yaşam beklentisi 2020’de 77,9 yıla ulaşarak, küresel ortalamanın 5,2 yıl üzerine çıktı.