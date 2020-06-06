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Aktüel

Çin'den, vatandaşlarına ırkçılık gerekçesiyle "Avustralya'ya gitmeyin" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 13:11:28 -
Çin'den, vatandaşlarına ırkçılık gerekçesiyle "Avustralya'ya gitmeyin" uyarısı

ANKARA (AA) - Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avustralya'da ırkçılık ve ayrımcılığın arttığını öne sürerek, vatandaşlarına, bu ülkeye seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle Çin ve Asya kökenlilere yönelik ırkçılık ve ayrımcılık söylemleriyle şiddet olaylarının belirgin şekilde artış gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çinli turistleri güvenlik ve farkındalık bilincini artırmaları ve Avustralya’ya hiçbir suretle seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor." ifadesi kullanıldı.

Avustralya'nın arpa ve inek eti ürünlerinin en büyük ithalatçısı olan Çin ile arasındaki gerginlik son zamanlarda yükseliş gösteriyor. Avustralya'nın Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'e yönelik soruşturmayı destekleyen açıklamaları Pekin yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Çin hükümeti son zamanlarda Avustralya'nın Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini savunarak, bu ülkeden arpa ithalatını yüzde 80 düşürmüştü.

Avustralya'dan daha önce de inek eti ithalatını yasaklayan Çin hükümeti, ticari gerilimlerin Kovid-19 ile ilgisi olmadığını savunuyor.


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