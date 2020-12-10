Çin’den Uygurlara Nazi fişlemesi

Mehmet Aydın

İslam ve Müslüman düşmanı Çin’in Doğu Türkistan’da Müslüman Uygurlardan toplama kamplarına atacağı kişileri belirlemek için bir ‘fişleme programı’ kullandığı belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgeden sızdırılan son liste ve veriler, Çin’in kullandığı ‘fişleme programlarıyla’, listeye alınan kişiler arasından rastgele seçim yaparak Müslüman Uygurları toplama kamplarına gönderdiğini ortaya koydu. Açıklamada, Çin hükümeti tarafından bir süredir kullandığı bilinen “Entegre Ortak Operasyonlar Platformu” (EOOP) adlı fişleme programına dair ayrıntılar da paylaşıldı. Programın bölge halkını diğer insanlarla olan iletişimleri, seyahat geçmişleri, şüphelilerle irtibatları, tesettürleri, Kur’an ve dini kitap bulundurmaları, hacca gitmiş olmaları gibi kriterlere göre fişlediği açığa çıktı.

EOOP yazılımıyla, bu şekilde listeye alınan kişiler arasından rastgele seçim yapılarak, Müslüman Uygurlar toplama kamplarına ve cezaevlerine gönderiliyor.

Nazi kamplarını aratmıyor

Çin’de Komünist Parti yönetimi milyonlarca Müslüman Uygur Türkünü ve diğer azınlık mensuplarını Nazivari toplama kamplarında tutuyor.

Çin rejimi toplama kamplarının amacını “aşırıcılığı önleme, mesleki eğitim ve kültürel faaliyet” olarak nitelese de toplama kamplarında işkence, tecavüz, toplu katliam gibi insan hakları ihlallerinin yaşandığı biliniyor.

Baskı ve asimilasyon

Çin Doğu Türkistan’da başta Müslüman Uygurlar olmak üzere bölge halkını baskı altında tutma politikası izliyor.

Bu kapsamda camiler ve mezarlıklar yıkılırken, milyonlarca insan cezaevlerinde ve toplama kamplarında tutuluyor. Nazi kamplarını aratmayan sözde eğitim kamplarındaki binlerce Müslüman dinsizleştirilmeye ve aile kavramı yok edilmeye çalışılıyor. Ayrıca İslama ait tüm ibadet, düşünce ve figürlerin yasaklandığı kamplarda, komünist yönetimin dayattığı, yeni bir kültür Müslümanlara aşılanmaya çalışılıyor.