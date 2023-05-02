Çin'den uluslararası topluma Myanmar'da siyasi geçiş sürecine destek çağrısı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Gang, görüşmede, Myanmar'ın egemenliğine saygı gösterilmesi ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) arabuluculuk çabasının teşvik edilmesi ve krizin yayılmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in yakın komşusu olarak Myanmar'ın istikrarlı kalkınmasından yana olduğunu ifade eden Çin Gang, "Myanmar'daki karmaşık bir mesele ve basit bir çözümü yok. Uluslararası toplum, Myanmar'ın egemenliğine saygı göstererek, tüm tarafları, aralarındaki farklılıkları çözmek ve diyalog yoluyla anayasal ve yasal çerçevede siyasi geçiş sürecini yeniden başlatmak için desteklemeli." dedi.

Çin Gang, ASEAN'ın 5 maddelik çözüm planının derhal uygulanması gerektiğini belirterek, "Gerilimin tırmanması ve çevreye yayılması ihtimaline karşı ihtiyatlı ve pragmatik hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.

BM Özel Temsilcisi Heyzer de Myanmar'daki sorunun çözümüne, Myanmarlıların öncülük etmesinde ve Myanmar halkının iradesine saygı gösterilmesinde hemfikir olduklarını vurgulayarak, "Diyalog, geçmişi değiştiremez, fakat geleceği etkileyebilir. BM, Myanmar'da diyalog yoluyla barışın ve güvenliğin sağlanmasından, bölgede kalkınmanın, refahın ve insan haklarının güvenceye alınmasından yana, ayrıca ASEAN'ın, krizin çözümünde aktif rol oynamasını destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar ordusunun, 1 Şubat 2022'de, Aung San Suu Çii liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koyması ve barışçı protestoların kanlı şekilde bastırılmasının ardından, Myanmar'ın da üyesi olduğu ASEAN ülkeleri, krizi sonlandırmak üzere diplomatik çabalara öncülük etmişti.

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ASEAN ülkeleri, Myanmar'daki durumun yeniden istikrara kavuşturulması için önerdikleri 5 maddelik planda, şiddetin derhal durdurulmasını, insani yardım tedarikini, taraflar arasında diyaloğun başlatılmasını, ASEAN özel temsilcisinin arabulucu rolü üstlenmesini ve ülkeyi ziyaret ederek tüm taraflarla görüşmesini önermişti.

Cunta yönetimi, nisanda, devrik lider Suu Çii ile müzakerelere başlamayı vadetmiş, fakat daha sonra anlaşmaya uymamıştı. ASEAN, bunun üzerine, askeri yönetimin liderini, ülkesi adına zirve toplantılarına katılmaktan menetmişti.