Çin’den Ukrayna çıkışı: Silahla zafer gelebilir, ancak barış gelmez

Geng konuşmasında şu mesajları verdi: “Büyük miktarda silahın savaş alanlarına akması, Ukrayna krizini daha da uzattı ve daha fazla masum insanın savaştan acı çekmesine yol açtı. Çin, ilgili taraflara özellikle önemli etkiye sahip ülkelere gerçekten olumlu rol oynama, gerginliği tırmandırmama, savaşı uzatmama ve barışın gerçekleştirilmesine uygun ortam yaratma çağrısında bulunuyor. Donetsk bölgesine dün düzenlenen füze saldırısı, altyapı tesislerin hasar görmesine ve onlarca sivilin yaralanmasına ve ölmesine neden oldu. Çin durumdan büyük kaygı duyuyor. Hem Ukrayna meselesinde hem diğer konularda sivillere yönelik her türlü şiddet ve saldırılara karşı çıkıyoruz. Çin, çatışan tarafları soğukkanlılığı koruyarak itidalli davranmaya, uluslararası insancıl hukuku özenli bir şekilde uygulamaya, siviller ve kritik sivil tesisleri korumaya bir kez daha çağırıyor.”

Ukrayna sorununda Çin’in tutumunun daima çok net olduğunu yineleyen Geng, Çin’in her zaman barıştan ve diyalogdan yana olduğunu, barışçıl müzakereyi desteklediğini ve Ukrayna krizinin siyasi çözümünü savunduğunu vurguladı. Uluslararası toplumun diplomatik çabaları daha ivedi bir şekilde yoğunlaştırması gerektiğini dile getiren Geng, ilgili taraflara uluslararası toplumun barış arzusuna yanıt vererek, savaşı bir an önce sonlandırıp barışı yeniden başlatma çağrısında bulunduklarını ifade etti.