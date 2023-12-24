  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

YETMİYOR... Gericilere inat daha büyüğünü yapalım... İstanbul Havalimanı 4-10 Aralık'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

CHP bildiriyi imzalamadı sosyal medya çalkalandı! Özgür Özel’in o görüntüsü gündem oldu

Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı İsrailli esir bakın neler anlattı!

Oran vererek açıkladı! AK Partili isimden memur zammı ve asgari ücret mesajı

MİT'ten nokta operasyon! YPG’nin sözde Ayn El Arab eyalet sorumlusu Bahoz Afrin öldürüldü

Gerilimin adresi: Hint Okyanusu... Kimyasal tanker vuruldu: ABD'den İran iddiası!

Terör operasyonu! DEM parti ilçe eşbaşkanı tutuklandı

Yürek yakan sayılar! Katil İsrail 78 gündür Gazze'yi yıkıyor

Uzmanlar konuştu! Altın en ucuza nereden alınır?

Polis merkezinde akılalmaz olay! Dürümden bakın ne çıktı
Ekonomi Çin'den Türkiye'ye yatırım devam edecek! Bakan Kacır'dan Çin ziyareti: Elektrikli otomotiv firmaları davet ettik!
Ekonomi

Çin'den Türkiye'ye yatırım devam edecek! Bakan Kacır'dan Çin ziyareti: Elektrikli otomotiv firmaları davet ettik!

Yeniakit Publisher
2023-12-24 20:58:00 - 2023-12-24 21:02:10
Çin'den Türkiye'ye yatırım devam edecek! Bakan Kacır'dan Çin ziyareti: Elektrikli otomotiv firmaları davet ettik!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Türkiye'deki AR-GE merkezinde 1000'den fazla çalışanı bulunan Huawei'de yeni nesil mobilite ve batarya teknolojilerinde öncü firmaları yatırıma davet ettik' dedi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, "Görüşmelerimizde, elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde öncü firmaları yatırıma davet ettik. Türkiye, yatırımlarla büyüyecek, üretimle, istihdamla, ihracatla kalkınmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tamamladığı Çin ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin ziyaretlerinde 8 şehirde, 2 ulusal hükümet bakanı, 1 eyalet bakanı ile görüştüklerini ve 7 şirketi ziyaret ettiklerini bildiren Kacır, son gün Shenzen'de dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD Başkanı Wang Chuanfu ve ekibiyle bir araya geldiklerini, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve yakın diyaloğu sürdüreceklerini aktardı.

"Türkiye, yatırımlarla büyüyecek"

Kacır, Türkiye'deki AR-GE merkezinde 1000'den fazla çalışanı bulunan Huawei'de ise yeni nesil mobilite ve enerji çözümlerine şahit olduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Son durağımız Gouangzhou'da merkezi bulunan, yılda 2,5 milyon araç üreten GAC firmasıydı. Görüşmelerimizde, elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde öncü firmaları ülkemizde yatırıma davet ettik. Türkiye, yatırımlarla büyüyecek, üretimle, istihdamla, ihracatla kalkınmaya devam edecek."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BM'den onay: Venezuela'dan Guyana toprakları için tasarlanan plan! Savaş gemisi gidecek!
BM'den onay: Venezuela'dan Guyana toprakları için tasarlanan plan! Savaş gemisi gidecek!

Dünya

BM'den onay: Venezuela'dan Guyana toprakları için tasarlanan plan! Savaş gemisi gidecek!

İsrail ordu radyosundan: İsrail'de siren sesleri duyuldu!
İsrail ordu radyosundan: İsrail'de siren sesleri duyuldu!

Dünya

İsrail ordu radyosundan: İsrail'de siren sesleri duyuldu!

Rusya: Ukrayna'ya ait 3 Su-27- 24 savaş uçağı vuruldu!
Rusya: Ukrayna'ya ait 3 Su-27- 24 savaş uçağı vuruldu!

Dünya

Rusya: Ukrayna'ya ait 3 Su-27- 24 savaş uçağı vuruldu!

Selçuk Bayraktar, şehidimiz Yasin Karaca için taziye paylaşımı yaptı
Selçuk Bayraktar, şehidimiz Yasin Karaca için taziye paylaşımı yaptı

Gündem

Selçuk Bayraktar, şehidimiz Yasin Karaca için taziye paylaşımı yaptı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23