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Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başkan Erdoğan ile yaptığı kritik görüşmede, terörle mücadele konusunda iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 23:04
Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede önemli konulara değindi.

Görüşme, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin düzenlendiği Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleşti.

"İşbirliği güçlendirilmeli"

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Şi, “Taraflar, mevcut durumda, köklü çıkarların olduğu konularda kararlı olarak birbirine destek vermeli, terörle mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirmeli” dedi.

Çin-Türk ilişkilerine son derece büyük önem verdiğini kaydeden Şi, kişisel dostluğun iki ülke arasındaki karşılıklı güvene dönüşmesi için Erdoğan ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çin ile ilişkileri geliştirme konusuna büyük önem verdiklerinin altını çizerek ticaret, finansman ve altyapı inşaatı gibi alanlardaki işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 23:04
  1. Çin
  2. Türkiye

YORUM YAZ

  • aliali7 dk önce
    Çin müslüman Uygurlara zulüm ederken Türkiye ile birlikte mi hareket edecek,Türkiye destek mi verecek.Peki nasıl olacak bu iş
  • AbdülkadirAbdülkadir19 dk önce
    Abd izin verirse tabi.Yani Türkiye Cumhuriyeti Başkanı abd nin kıskacı altında belki 2023 ü bile başkan olarak göremeyebilir. İstanbul seçiminden sonra erken seçim moduna girilebilir. Abd Türkiyeyi sscb ue kaptırmamak için menderesi yerli adamlarına astırtmıştı.Bunu unutmayın. Menderesin asılmasını azmettiren abd dir.Bunun nedenide Menderesin sscb ye yönelmesiydi.
  • ......29 dk önce
    uygura özgülük istiyoruz. garantör ülke olursak cinle bir alip veremedigimiz kalmaz.

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