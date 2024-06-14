Çin'den Türkiye için bomba plan! Bu durum, TOGG’u nasıl etkileyecek? Bunu yapması gerekiyor

Mevlüt Tezel, Çin’in Türkiye’de otomobil fabrikası açma planlarını ele aldı. Yazısında, Çin’in elektrikli araçlara yaptığı yatırımlar ve bu araçların Avrupa'da piyasayı ele geçirdiğini belirten Tezel, Türkiye'nin de Çin marka elektrikli araçlara yüksek vergiler koyduğunu ifade etti. Bu durumun Türkiye'deki yerli üretim TOGG’u nasıl etkileyeceğini masaya yatıran Tezel, Sabah gazetesindeki köşe yazısında şunları kaydetti:

"Birçok ülke elektrikli otomobile geçiş kararı almıştı. Özellikle Avrupa'da 2030 yılına kadar fosil yakıtlı araçların satışının yasaklanması için yasalar çıkarılmıştı.

Devletçi kapitalizmi en başarılı uygulayan ülke olan Çin, elektrikli araçlara büyük yatırım yaptı.

Devlet desteği ve ucuz işçilikle Çinli otomobil firmaları çok ucuza araçlar satmaya başladı.

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Sonra başta Avrupa olmak üzere uzun yıllardır otomotiv piyasasında lider olan markaların, Çinli rakipleriyle rekabet etmeyecekleri ortaya çıktı.

12-15 bin dolara dört kapılı, fiyatına göre kaliteli, 'Made in Çin' markalı otomobiller girdiği her ülkede piyasayı ele geçirmeye başladı.

Bunun üzerine İngiltere gibi bazı ülkeler elektrikli otomobillere geçiş tarihini erteleyen kararlar aldılar.

Başta ABD olmak üzere bazı ülkeler de Çin marka elektrikli otomobillere yüksek vergiler koydular.

En son Türkiye de Çin marka elektrikli araçların vergisini artırdı.

Yaklaşık bir ay sonra tüm Çinli otomobiller ek vergiyle birlikte yüzde 50 gümrük vergisine tabi olacak.

Bu kararın ardından Çin merkezli otomobil üreticisi bazı firmalar Türkiye'de fabrika açma planlarının olduğunu açıkladı.

Türkiye'de fabrika olunca vergi düşüyor!

Bu durum ülkedeki istihdamı artırma adına güzel bir gelişme.

Ancak Çinli markalar fabrika kurarsa yerli üretim TOGG bu durumdan etkilenir.

TOGG, başta orta ve üst kesime uygun Çin'in ucuz markalarına göre daha pahalı ve üst segmentte araçlar üreterek yola çıktı.

Vatandaşın alım gücü belli.

Eskiden Tofaş ve Renault'nun Türkiye'de üretilen araçları makul fiyata birçok insanı araba sahibi yapmıştı.

TOGG dünya standartlarında kaliteli araç üretebileceğini kanıtladı.

Artık TOGG'un Çin markalı elektrikli otomobillerle rekabet edebilmesi için daha ucuza araç üretmesi gerekiyor.

Çin markaları ülkemizde fabrikalar açarsa TOGG'u koruyan vergi avantajı da ortadan kalkabilir.

TOGG'un daha ucuza araç üretmek için yeni modeller geliştirmesi gerekiyor."