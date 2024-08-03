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Medya Çin'den tüm dünyayı ayağa kaldıracak hamle! Türkiye bu duruma karşı hazırlıklı olmalı
Medya

Çin'den tüm dünyayı ayağa kaldıracak hamle! Türkiye bu duruma karşı hazırlıklı olmalı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 16:20:00 -
Çin'den tüm dünyayı ayağa kaldıracak hamle! Türkiye bu duruma karşı hazırlıklı olmalı

Mevlüt Tezel, Çin'in petrol, doğalgaz ve tahıl stoklarını artırmasının muhtemel bir savaşa hazırlık anlamına geldiğini yazdı. Tezel, bu durumun Çin-Tayvan savaşı ya da 3. Dünya Savaşı'nın habercisi olabileceğini belirtti. Türkiye'nin de bu duruma karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade eden Sabah gazetesi yazarı Tezel, Çin'in jeopolitik hamlelerini değerlendirdi. İşte Mevlüt Tezel'in yazısı:

Mevlüt Tezel, Çin'in petrol, doğalgaz ve tahıl stoklarını artırmasının muhtemel bir savaşa hazırlık anlamına geldiğini yazdı. Tezel, bu durumun Çin-Tayvan savaşı ya da 3. Dünya Savaşı'nın habercisi olabileceğini belirtti. Türkiye'nin de bu duruma karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade eden Sabah gazetesi yazarı Tezel, Çin'in jeopolitik hamlelerini değerlendirdi. İşte Mevlüt Tezel'in yazısı:

“Ünlü The Economist dergisi, Çin'in bu yılın ilk yarısında yaptığı yüklü alımlarla özellikle petrol, doğalgaz, bakır ve tahılda ciddi stoklar oluşturduğuna dikkat çekti.

Bunun, yeni jeopolitik gerginliklerin habercisi olduğu ve "olası bir savaşa karşı hazırlık" amacı taşıdığı iddiasında bulundu.

Olası Çin-Tayvan savaşının en önemli sinyali bu olabilir.
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Ya da çok konuşulan 3. Dünya Savaşı'na hazırlık yapıyor da olabilirler.

ABD Başkanı Donald Trump bile savaşın çıkma ihtimalinden bahsediyorsa buna hazırlıklı olmalıyız.

Türkiye'deki devlet yetkilileri de savaş ihtimalinden bahsediyor.

Herhalde savaş döneminde ihtiyaç duyacağımız temel kaynaklar için alımlar da yapılıyordur!”

 

 

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