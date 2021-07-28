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Çin'den Taliban'a barış görüşmelerini sürdürme çağrısı
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Dünya Çin'den Taliban'a barış görüşmelerini sürdürme çağrısı
Dünya

Çin'den Taliban'a barış görüşmelerini sürdürme çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından Taliban heyetinin ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, Çin tarafının Taliban’a barış görüşmelerini ilerletme çağrısında bulunduğu Taliban’ın ise Çin’e yatırım için ortam oluşturma sözü verdiği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 19:24:00 -
Çin'den Taliban'a barış görüşmelerini sürdürme çağrısı

Taliban'ın kurucularından Molla Abdulgani Baradar liderliğindeki 9 kişilik heyet çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin'e geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tianjin kentinde Taliban heyetiyle bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Wang Yi görüşmede, Afganistan'daki kritik bir askeri ve siyasi güç olan Taliban'dan ülkenin barış, uzlaşı ve yeniden inşa sürecinde önemli bir rol oynamasının beklendiğini ifade etti. Wang, Taliban'ı ülkenin çıkarlarına öncelik vererek, barış görüşmelerini ilerletmek için çalışmaya ve olumlu bir imaj oluşturmaya çağırdı.

Çinli bakan, ABD ve NATO güçlerinin ülkeden aniden çekilmesinin Washington'un Afganistan politikasının yanlışlığını gösterdiğini söyledi. Wang, Taliban'ın terör örgütleri ile arasına net bir çizgi çekmesini umduğunu da dile getirdi.

“Taliban Çin için uygun yatırım ortamı oluşturacak”

Molla Abdulgani Baradar da Çin'in Afgan halkının daima güvenilir ve iyi bir dostu olduğuna işaret ederek, Çin'in Afganistan'daki barış ve uzlaşı sürecindeki tarafsız ve aktif rolünü övgüyle karşıladıklarını kaydetti.

Taliban'ın barış için çaba harcama konusunda samimi olduğunu savunan Baradar, bu konuda ülkedeki tüm taraflarla çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Taliban lideri, terör örgütlerine karşı mücadele konusunda da hiçbir gücün Afganistan topraklarında Çin'e tehlike oluşturacak girişimlerde bulunmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Çin'in Afganistan'daki barış ve yeniden inşa sürecine daha yoğun şekilde katılmasını temenni ettiklerini belirten Baradar, Çin için uygun bir yatırım ortamı oluşturulması için çaba harcayacaklarını dile getirdi.



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