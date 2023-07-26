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Dünya Çin'den 'Soğuk Savaş zihniyetine karşı çıkma' çağrısı
Dünya

Çin'den 'Soğuk Savaş zihniyetine karşı çıkma' çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-07-26 03:43:00 -
Çin'den 'Soğuk Savaş zihniyetine karşı çıkma' çağrısı

Çin'in yeni Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, 'Soğuk Savaş zihniyetine karşı çıkma' çağrısında bulundu. Vang Yi uluslararası ilişkilerde Çin'in asla hegemonya kurmayacağını söyledi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) yayın organı Global Times'ın haberine göre, Bakan Vang, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısında (NSA) konuştu.

Vang, BRICS'in gelişmekte olan ülkeler için önemli bir platform haline geldiğini dile getirerek, BRICS ülkelerinin stratejik koordinasyonunu daha da güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Bunun gerçekleşmesi için açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliğinin pratik eylemlere dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Vang, "BRICS işbirliğini ön plana çıkarmalıyız." ifadesini kullandı.

Vang, mevcut küresel güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak ve güvenlik ikilemini çözmek için "hegemonyaya direnme" ve "Soğuk Savaş zihniyetine karşı çıkma" çağrısı yaptı.

Küresel güney ülkelerinin dış müdahaleye direnmek gibi önemli bir göreve sahip olduğunu dile getiren Vang, Çin'in BRICS ortaklarıyla birbirlerinin ulusal güvenlik ve istikrarını korumanın yanı sıra, uluslararası güvenlik sorunlarıyla mücadelede de işbirliği yapmaya istekli olduğunu kaydetti.
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Çin ve Hindistan ilişkilerinde istikrar vurgusu

Bakan Vang ayrıca, toplantı kapsamında Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile görüştü.

Vang, Çin ve Hindistan'ın olumlu ya da olumsuz şekilde etkileşimlerinin uluslararası düzeni doğrudan etkileyeceğini belirterek, dünyadaki en büyük trendin, "dünyanın geleceğini şekillendirecek olan Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin yükselişi" olduğunu söyledi.

Çin'in bazı ülkelerin izlediği "hegemonya arayışı" yolunda asla yürümeyeceğini belirten Vang, ülkesinin, çok taraflılığı ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini desteklemek için Hindistan da dahil olmak üzere çok sayıda gelişmekte olan ülkeyle birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurguladı.

Vang, iki ülkenin birbirleri için tehdit değil aksine gelişmeleri için bir fırsat olduğunu ifade ederek, Çin ve Hindistan ilişkilerini erken bir tarihte sağlıklı ve istikrarlı bir zemine döndürmesi gerektiğine dikkati çekti.

Doval de iki komşu ülke olan Hindistan ile Çin'in insanlığın ve dünyanın geleceğine ilişkin birçok görüşü paylaştığını ve kapsamlı ortak çıkarlara sahip olduğunu kaydetti.

BRICS Liderler Zirvesi

Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üyeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.

BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), küresel hasılanın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor.

Grubun genişlemesinin gündemde olacağı BRICS Liderler Zirvesi, 22-24 Ağustos'ta Johannesburg şehrindeki Sandton Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

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