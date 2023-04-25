Çin'den skandal açıklama sonrası geri adım! "Egemenliklerini tanıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dün Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Büyükelçi Lu'nun sözlerine ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtta, Çin'in bu konudaki tutumunun değişmediğini belirterek, "Sovyetler Birliği bir devlet olarak uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin bir öznesiydi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, (bağlı) cumhuriyetlerin egemen ülke statüsünü ortadan kaldıran bir durum bulunmuyor." dedi.

Çin'in Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ilgili ülkelerle diplomatik ilişki kuran ilk ülkelerden biri olduğunu ifade eden Sözcü Mao, "Çin, eski Sovyet cumhuriyetlerinin egemen ülke statüsüne saygı duyuyor." ifadesini kullandı.

Mao, Çin'in Ukrayna meselesindeki tavrının da "açık ve tutarlı" olduğunu, uluslararası toplum ile birlikte krizin siyasi çözümüne yönelik çabalara katkı sağlamayı sürdüreceğini belirtti.

Bazı medya organlarının bu tutumu yanlış temsil ederek, ilgili ülkelerle Çin arasında ihtilaf çıkarmaya çalıştığını savunan Mao, Büyükelçi Lu'nun Kırım'a ilişkin sözlerinin doğru veya yanlış olup olmadığına dair yorum yapmaktan kaçındı.

Çinli büyükelçi, Fransız televizyonu TF1'e verdiği röportajda, "Uluslararası hukukta eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin dahi statüleri yok. Uluslararası hukukta etkin statüleri yok çünkü egemen bir ülke olarak statüleri uluslararası bir anlaşmayla somutlaştırılmadı." yorumunu yapmıştı.

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Lu, aynı röportajda Rusya'nın Kırım'ı ilhak edip etmediğine ilişkin soruya da "Bu sorunu nasıl algıladığınıza bağlı olarak değişir, mesele o kadar basit değil. Kırım başlangıçta Rus'tu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan Çin'in Paris Büyükelçiliği de yazılı açıklamada, Lu'nun açıklamalarının, "Çin'in resmi politikası değil kişisel görüşlerinin ifadesi olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğü konusundaki tutumu değişmemiştir. Çin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ortaya çıkan cumhuriyetler dahil tüm ülkelerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygılıdır." ifadelerine yer verildi.

Çinli Büyükelçi Lu'nun açıklamalarına, Baltık ülkeleri ve Ukrayna tepki göstermiş, Letonya, Litvanya ve Estonya, ülkelerindeki Çin Büyükelçiliklerinin yetkililerini çağırarak açıklama talep etmişti.

Litvanya'nın Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Eğer Baltık ülkelerinin Ukrayna'da barışa aracılık etmesi konusunda neden Çin'e güvenmediğini merak eden varsa, işte bir Çinli büyükelçi, Kırım'ın Rus olduğunu ve Baltık ülkelerinin sınırlarının yasal bir temeli olmadığını öne sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'nın Fransa Büyükelçisi Vadym Omelchenko da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kırım Ukrayna'dır, bu konuda şüpheye yer yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.