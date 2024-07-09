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Dünya Çin'den savaşan 2 ülkeye çağrı!
Dünya

Çin'den savaşan 2 ülkeye çağrı!

Yeniakit Publisher
2024-07-09 19:07:00 -
Çin'den savaşan 2 ülkeye çağrı!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraflara çağrıda bulundu.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

'TARAFLAR GERİLİMİ DÜŞÜRMELİ'

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dün düzenlenen ve Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'nin de yer aldığı çok sayıda bina ve altyapının zarar gördüğü saldırıya ilişkin soru üzerine Lin, "Çin'in Ukrayna meselesindeki tutumu istikrarlı ve nettir." dedi.

Lin, "Taraflar sorumlu şekilde gerilimi düşürmeli ve ateşkes ile siyasi çözüm için durumu değerlendirmeli." diye konuştu.

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