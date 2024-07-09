Çin'den savaşan 2 ülkeye çağrı!

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

'TARAFLAR GERİLİMİ DÜŞÜRMELİ'

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dün düzenlenen ve Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'nin de yer aldığı çok sayıda bina ve altyapının zarar gördüğü saldırıya ilişkin soru üzerine Lin, "Çin'in Ukrayna meselesindeki tutumu istikrarlı ve nettir." dedi.

Lin, "Taraflar sorumlu şekilde gerilimi düşürmeli ve ateşkes ile siyasi çözüm için durumu değerlendirmeli." diye konuştu.

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