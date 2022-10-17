Çin'den saldırı sinyali

Asya'da sular, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in sözlerinin ardından yeniden ısınıyor.

Şi, Tayvan sorununun çözümünün Çin halkına bağlı olduğunu söyledi.

Diğer taraftan Şi, Pekin olarak "asla güç kullanma hakkından vazgeçmeyeceklerini ancak barışçıl bir çözüm için çaba göstereceklerini" belirtti.

Çin Komünist Partisi'nin toplantısında konuşan Şi, "En büyük samimiyet ve çabayla barışçıl bir şekilde yeniden birleşme umudu için ısrar ediyoruz. Fakat güç kullanımından vazgeçmeyle ilgili taahhüdümüz yok. Gerekli tüm önlemleri alma seçeneğini saklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tayvan meselesinin bir "Çin meselesi" olduğunu savunan Şi, bu konunun Çin halkına sorulması gerektiğini vurguladı.

Reuters'ın haberine göre, Şi, "Ulusal yeniden birleşmenin tarihi çarkları dönüyor ve anavatanın tam olarak yeniden birleşmesi sağlanmalıdır." diye ekledi.

Çin liderinin açıklamasına Tayvan'dan yanıt gecikmedi. Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Tayvan'ın tutumu sağlam: ulusal egemenlikten geri adım atmak yok, demokrasi ve özgürlükten ödün vermek yok." denildi.

Açıklamanın devamında, "Savaş alanında karşılaşma, Tayvan Boğazı'nın iki tarafı için kesinlikle bir seçenek değil." vurgusu yapıldı.