Çin'den Orta Asya'ya da yük treni seferleri başladı

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30 milyon yuan (4 milyon 400 bin dolar) değerinde polyester çip, ev aletleri ve otomobil yedek parçalarının da aralarında bulunduğu 1000 tonun üzerinde ağırlıkta mal taşıyan trenin, yaklaşık 20 günde Özbekistan ve Kazakistan’a ulaşması bekleniyor.

Demir yolu taşımacılığının, yolculuk süresini deniz taşımacılığına kıyasla en az 20 gün kısalttığı bilgisi verildi.

Avrupa’ya 40 binden fazla tren seferi yapıldı

Çin Uluslararası Radyosu’na Çin Devlet Demiryolu Grubu’nun verdiği bilgiye göre, 2011 yılında hizmete giren Çin-Avrupa yük trenleri, 23 Avrupa ülkesindeki 168 şehre ulaştı. Şu ana kadar 40 binden fazla sefer gerçekleştirildi. Diğer yandan, yılın ilk yarısında yük treni seferlerinin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 7 bin 377’ye yükseldi.