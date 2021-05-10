Çin'den o ülkeye savaş uçağı teklifi

Arjantinli savunma sanayii medyası sitelerinden birisi olan IndoDefensa’nin haberine göre; Çin Ulusal Aero-Teknoloji ithalat ve İhracat Şirketi’nin (CATIC) üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyet, Çin üretimi JF-17 savaş uçaklarının Arjantin’e tedariki için Arjantinli yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

2015 yılında Dassault Mirage III savaş uçaklarını emekliye ayıran Arjantin Hava Kuvvetleri’nin filosunda, şu anda süpersonik savaş uçağı kalmamış durumda. Yaklaşık 40 yıl önce Falklands savaşında filosunun çok büyük bir kısmını kaybeden Arjantin Hava Kuvvetleri, yeni bir uçak arayışında.

Koreli KAI firması ile gerçekleştirilen FA-50 ve Rusya ile gerçekleştirilen MiG-35 müzakerelerinin başarısız olmasının ardından, Arjantin’e yeni bir teklifte bulunan ülke ise Çin oldu. Çin, Pakistan ile ortaklaşa olarak ürettiği JF-17’yi Arjantin’e tedarik etmek istiyor. Arjantin medyasına göre; Çin’in satmak istediği JF-17 sayısı, 12 adetle sınırlı.

İngiltere vetosu

Arjantin Hava Kuvvetleri aslında Koreli KAI firmasından FA-50 alımı için oldukça ileri düzeyde görüşmeler gerçekleştiriyordu fakat İngiliz hükümetinin vetosu sonucunda, satış gerçekleşmedi zira uçağın aviyoniklerinin çok büyük bir kısmı İngiltere’de üretiliyor.

Şu anda JF-17’nin kullanıcıları arasında Pakistan, Myanmar ve Nijerya Hava Kuvvetleri yer alıyor. Uçağın ana üreticilerinden birisi olan Pakistan, JF-17 Blok III satışı için diğer ülkelerin yanı sıra Malezya, Azerbaycan, Fas, Katar, Sudan ve Sri Lanka ile görüşmelerde bulunuyor.

Arjantin’in bu uçakların alımını nasıl finanse edeceği ise ayrı bir merak konusu çünkü ülke çok derin bir ekonomik kriz içerisinde. Ayrıca teknik olarak çoğunlukla Batı ürünlerine aşina olan Arjantin Hava Kuvvetleri’nin, bu denli bir değişikliğe hazır olup olmadığı ise bilinmiyor.

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