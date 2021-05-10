  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kabus geri döndü! Kene paniği
Masumlar Apartmanı’nda beklenmedik son! Duyunca şoke oldu
Hayvanseverlerden İBB'ye pankartlı tepki: Kime verdiniz!
Çin'den o ülkeye savaş uçağı teklifi
Dünya Çin'den o ülkeye savaş uçağı teklifi
Dünya

Çin'den o ülkeye savaş uçağı teklifi

Çin’den üst düzey bir heyet, JF-17 savaş uçağı satışı için Arjantin’i ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 12:17:00 -
Çin'den o ülkeye savaş uçağı teklifi

Arjantinli savunma sanayii medyası sitelerinden birisi olan IndoDefensa’nin haberine göre; Çin Ulusal Aero-Teknoloji ithalat ve İhracat Şirketi’nin (CATIC) üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyet, Çin üretimi JF-17 savaş uçaklarının Arjantin’e tedariki için Arjantinli yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

2015 yılında Dassault Mirage III savaş uçaklarını emekliye ayıran Arjantin Hava Kuvvetleri’nin filosunda, şu anda süpersonik savaş uçağı kalmamış durumda. Yaklaşık 40 yıl önce Falklands savaşında filosunun çok büyük bir kısmını kaybeden Arjantin Hava Kuvvetleri, yeni bir uçak arayışında.

Koreli KAI firması ile gerçekleştirilen FA-50 ve Rusya ile gerçekleştirilen MiG-35 müzakerelerinin başarısız olmasının ardından, Arjantin’e yeni bir teklifte bulunan ülke ise Çin oldu. Çin, Pakistan ile ortaklaşa olarak ürettiği JF-17’yi Arjantin’e tedarik etmek istiyor. Arjantin medyasına göre; Çin’in satmak istediği JF-17 sayısı, 12 adetle sınırlı.

İngiltere vetosu

Arjantin Hava Kuvvetleri aslında Koreli KAI firmasından FA-50 alımı için oldukça ileri düzeyde görüşmeler gerçekleştiriyordu fakat İngiliz hükümetinin vetosu sonucunda, satış gerçekleşmedi zira uçağın aviyoniklerinin çok büyük bir kısmı İngiltere’de üretiliyor.

Şu anda JF-17’nin kullanıcıları arasında Pakistan, Myanmar ve Nijerya Hava Kuvvetleri yer alıyor. Uçağın ana üreticilerinden birisi olan Pakistan, JF-17 Blok III satışı için diğer ülkelerin yanı sıra Malezya, Azerbaycan, Fas, Katar, Sudan ve Sri Lanka ile görüşmelerde bulunuyor.

Arjantin’in bu uçakların alımını nasıl finanse edeceği ise ayrı bir merak konusu çünkü ülke çok derin bir ekonomik kriz içerisinde. Ayrıca teknik olarak çoğunlukla Batı ürünlerine aşina olan Arjantin Hava Kuvvetleri’nin, bu denli bir değişikliğe hazır olup olmadığı ise bilinmiyor.

SavunmaSanayiST

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'ın 'soykırım' skandalına İngiltere'den cevap
Gündem

Biden'ın 'soykırım' skandalına İngiltere'den cevap

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından İngiltere'den bir açıklama geldi. İngilt..
Silah ticareti operasyonu! Binlerce füze ve tüfeğe el konuldu
Dünya

Silah ticareti operasyonu! Binlerce füze ve tüfeğe el konuldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasına bağlı 5’inci Filo, Umman Denizi’nde düzenlediği operasyon ile yasa dışı silah sevkiyatına darb..
Bomba gelişme merak uyandırdı! Uyanış Büyük Selçuklu kasıp kavuracak
Medya

Bomba gelişme merak uyandırdı! Uyanış Büyük Selçuklu kasıp kavuracak

TRT 1'in reytingleri altüst eden dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 31. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmandaki aksiyon sahnelerinin Hollywo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay