SON DAKİKA
Çin'den mide bulandıran akım: Zayıflamak için plastiğe sığındılar!
Sağlık

Çin'den mide bulandıran akım: Zayıflamak için plastiğe sığındılar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin'den mide bulandıran akım: Zayıflamak için plastiğe sığındılar!

Asya’nın kalbinde yükselen ve sosyal medya üzerinden hızla yayılan "plastik poşet" çılgınlığı, insan sağlığının nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Güzellik uğruna akıl tutulması yaşayan Çinli gençler, kilo alma korkusuyla yemek yerken ağızlarına plastik torba yerleştirerek çiğnedikleri lokmaları yutmadan geri çıkarıyor. Bu akıl dışı yöntemle sözde lezzeti alıp kaloriden kaçtıklarını iddia eden gençlerin içine düştüğü bu sapkınlık, modern dünyanın nasıl bir ruhsal çöküş içinde olduğunu tescilledi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan "plastik poşet" akımı, gençlerin yemek yerken ağzının içini şeffaf bir poşetle kapatmasına dayanıyor. Akıma katılan kişiler, lokmayı doğrudan yutmak yerine poşetin içine bırakıyor ve çiğnedikten sonra poşetle birlikte ağızlarından çıkarıyor. Bu yöntemi uygulayan gençler, böylece daha az kalori alıp kilo verdiklerini düşünüyor.

 

"TOKLUK HİSSİNİ TETİKLİYOR" İDDİASI

Akıma katılanlar, bu yöntemin beyinde tokluk hissini daha hızlı tetiklediğini savunuyor. Yemekle fiziksel teması azaltmanın ve yeme eylemini kesintiye uğratmanın iştahı kontrol etmeye yardımcı olduğunu öne sürüyorlar. Bazı kullanıcılar, yöntemin kısa sürede kilo kontrolü sağladığını iddia ederek videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

 

UZMANLARDAN TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Uzmanlar ise sağlıksız ve bilimsel temeli olmayan bu tür uygulamaların yeme bozukluklarını tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor. Öte yandan plastik kullanımının hijyen açısından risk taşıdığını vurgulayan uzmanlar, dengeli beslenme ve profesyonel destek olmadan yapılan müdahalelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

