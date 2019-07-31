“Çin’den Londra’ya kadar doğrudan bağlantı sağlandı”

DP World Yarımca Limanı Demiryolu Bağlantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Bakan Turhan, açılışta yaptığı konuşmada, “DP World, kendi imkanlarıyla yapmış olduğu 1 kilometrelik demir yoluyla dev Yarımca Limanı’nı ana demiryolu hattına bağlama başarısını gösterdi” dedi.

Özel sektöre çağrı

Turhan, “Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı zamanda. Bu modern liman, bu sayede Türkiye’nin demir yolu olan her köşesine hizmet verebilme imkanına kavuşmuş bulunuyor” diye konuştu. Dünya ölçeğinde yollar, otoyollar, köprüler, demiryolları yaptıklarını belirten Bakan Turhan, bunların yalnızca kamu eliyle gerçekleşmeyeceğini, bundan dolayı serbestleştirme politikalarının önünü açtıklarını anlattı. Turhan, şöyle devam etti:

Ana hatta bağlandı

“Yani özel sektörümüz de taşın altına elini koysun, gücümüze güç katsın istedik. Bugün burada tanık olduğumuz şey de aslında tam anlamıyla budur. DP World, kendi imkanlarıyla yapmış olduğu 1 kilometrelik demir yoluyla dev Yarımca Limanı’nı ana demir yolu hattına bağlama başarısını gösterdi. Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı zamanda. Bu modern liman, bu sayede, Türkiye’nin demir yolu olan her köşesine hizmet verebilme imkanına kavuşmuş bulunuyor. Buna hükümet olarak çok büyük önem verdiğimiz Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu hattı da dahil. Meseleye daha geniş açıdan bakacak olursak, esasında Yarımca Limanı bu hat sayesinde Çin’den Londra’ya kadar doğrudan bağlantı sağlamış oldu.”