0553 313 94 23

“Çin’den Londra’ya kadar doğrudan bağlantı sağlandı”

DP World Yarımca Limanı Demiryolu Bağlantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:09
“Çin’den Londra’ya kadar doğrudan bağlantı sağlandı”

DP World Yarımca Limanı Demiryolu Bağlantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Bakan Turhan, açılışta yaptığı konuşmada, “DP World, kendi imkanlarıyla yapmış olduğu 1 kilometrelik demir yoluyla dev Yarımca Limanı’nı ana demiryolu hattına bağlama başarısını gösterdi” dedi.

Özel sektöre çağrı

Turhan, “Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı zamanda. Bu modern liman, bu sayede Türkiye’nin demir yolu olan her köşesine hizmet verebilme imkanına kavuşmuş bulunuyor” diye konuştu. Dünya ölçeğinde yollar, otoyollar, köprüler, demiryolları yaptıklarını belirten Bakan Turhan, bunların yalnızca kamu eliyle gerçekleşmeyeceğini, bundan dolayı serbestleştirme politikalarının önünü açtıklarını anlattı. Turhan, şöyle devam etti:

Ana hatta bağlandı

Yani özel sektörümüz de taşın altına elini koysun, gücümüze güç katsın istedik. Bugün burada tanık olduğumuz şey de aslında tam anlamıyla budur. DP World, kendi imkanlarıyla yapmış olduğu 1 kilometrelik demir yoluyla dev Yarımca Limanı’nı ana demir yolu hattına bağlama başarısını gösterdi. Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı zamanda. Bu modern liman, bu sayede, Türkiye’nin demir yolu olan her köşesine hizmet verebilme imkanına kavuşmuş bulunuyor. Buna hükümet olarak çok büyük önem verdiğimiz Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu hattı da dahil. Meseleye daha geniş açıdan bakacak olursak, esasında Yarımca Limanı bu hat sayesinde Çin’den Londra’ya kadar doğrudan bağlantı sağlamış oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:09
  1. Kars
  2. DP World Yarımca Limanı Demiryolu Bağlantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  3. otoyollar
  4. köprüler
  5. demiryolları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Uysal’dan bisiklet önerisi
    1. Başkan Uysal’dan bisiklet önerisi
    2. TBMM Başkanı Mustafa Şentop,..
    3. Agave bitkisi 30 yıl sonra çiçek açtı
    4. ASKİ’nin ihalesi canlı yayınlandı
    5. Irak: Bağdadi, Suriye’de ve yaralı
    6. TİKA'dan Arnavutluk'ta arıcılığın..
    7. İran'dan rest! Sözler yerine..
    8. İdlib'e hava saldırıları: 2 ölü
    9. 'Akraba' rezaletinin ardından eski..
    10. Küçücük bir delikten devasa acur..
    11. Bakan Pekcan: “Türk konseyi olarak..
    12. Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli..
    13. TİKA Afganistan'da eğitimi..
    14. Almanya ABD’nin yardım teklifini..
    15. Bingöl’de yangın, 300 dönüm kül oldu
    16. Düğün sonrası yeşil sahaya koştular
    17. FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması..
    18. Almanya'da sapık papaza dava!
    19. Yeşilyurt Belediyespor’da Hayati..
    20. Başkan Demir: “Samsun için var..
    21. İran Basra Körfezi yakınlarında kaçak..
    22. Borsa ilk yarıda düştü
    23. Kayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen..
    24. Red Bull Uçuş Günü jürisinden tüyolar
    25. AB'den Yunanistan'ın internet..
    26. Kazakistan'dan ilk hac kafilesi..
    27. Başkan Türkmenoğlu’ndan Sağlık Bakanı..
    28. Serbest piyasada altın fiyatları
    29. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    30. Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik..
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"