Çin’den krizi derinleştirecek açıklama!

Yeni Akit Ankara

Wang Wenbin, günlük basın toplantısında, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin dün Asya Topluluğu’nun New York'taki merkezinde yaptığı konuşmada, Çin-ABD ilişkilerinin son yıllarda bir iniş döneminde bulunmasının, iki ülkenin halklarına ve diğer ülkelere de büyük belirsizlikler getirdiğine dikkat çektiğini kaydetti. Wang Wenbin, sorunun ABD’nin Çin’i, dünyayı ve kendisini yanlış anlamasından kaynaklandığını belirtti.

Büyük ülkeler barış içinde yaşamalı

Wang Wenbin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in, Çin ve ABD’nin iyi geçinmesinin doğru yolu hakkında net bir cevap verdiğini, yani iki ülkenin karşılıklı saygı göstermesi, barış içinde bir arada bulunması, işbirliği ve ortak kazanca yönelmesi gerektiğini vurguladığını hatırlattı.

Wang, söz konusu üç ilkenin, Çin-ABD ilişkilerinin yarım yüzyıldan fazla bir süredir iniş çıkışlarının incelenmesinden elde edilen önemli bir netice ve aynı zamanda bu çağda büyük ülkelerin barış içinde bir arada yaşamanın doğru yolu olduğunu ifade etti.