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Ekonomi Çin’den Kovid-19’dan zarar gören turizm şirketlerine finansal destek
Ekonomi

Çin’den Kovid-19’dan zarar gören turizm şirketlerine finansal destek

Kovid-19 salgınının ilk patlak verdiği ülke olarak başta ABD olmak üzere diğer ülkelerin hedef aldığı Çin, pandemiden zarar gören turizm şirketlerine finansal destek vereceğini açıkladı. Kararın, diğer ülkelerin Çin’den tazminat talebinde bulunmalarını hızlandırıp hızlandırmayacağını ise zaman gösterecek.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 16:54:00 -
Çin’den Kovid-19’dan zarar gören turizm şirketlerine finansal destek

Yeni Akit  Ankara

Sıfır vaka” politikası uygulayan Çin, kapanmalar döneminde zarar gören turizm şirketlerine finansal destek vereceğini açıkladı. Çin Halk Bankası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni bir genelgeye göre; turizm ve kültür alanında faaliyet gösteren şirketler kredi, farklı yöntemlerle finansman sağlama ve reeskont gibi para politikası araçlarıyla desteklenecek. Genelgede finansal destekleri, yerel yönetimler ve finans sektörü sağlayacağı belirtildi.

2022’nin ilk yarısında 173,3 milyar dolarlık iç turizm geliri elde edildi

İç ve dış turizm gelirleri artırmak için son yıllarda bu alana ciddi destekler veren Çin hükümeti, sektörün eski günlerine dönmesini hedefliyor. Bugüne kadar alınan önlemler sayesinde ülkede 2022’nin ilk yarısında iç turizmde 1,455 milyardan fazla seyahat gerçekleşti ve elde edilen gelir ise 1,17 trilyon yuana (173,3 milyar dolar) ulaştı.

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