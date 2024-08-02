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Dünya Çin'den İsrail'e kınama! Dikkat çeken açıklamalar
Dünya

Çin'den İsrail'e kınama! Dikkat çeken açıklamalar

Yeniakit Publisher
2024-08-02 20:58:00 -
Çin'den İsrail'e kınama! Dikkat çeken açıklamalar

Çin, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bir köye düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, günlük basın toplantısında, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıya ilişkin soruyu yanıtladı.

'SİVİLLERE ZARAR VEREN HER TÜRLÜ EYLEMİ KINIYORUZ'

Söz konusu saldırıdan dolayı derin endişe duyduklarını vurgulayan Lin, ilgili taraflara, gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için sükunet ve itidal çağrısında bulundu.

Sözcü Lin, Çin'in sivillere zarar veren her türlü eylemi kınadığını kaydetti.

Dünkü basın toplantısında da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastın bölgedeki yankılarını değerlendiren Lin, Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması çağrısında bulunmuştu.
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NE OLMUŞTU?

Lin, Çin'in her zaman bölgede barışı korumaya kararlı olduğunu ve uzun vadeli istikrarın sağlanması için ilgili taraflarla çalışmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü.

İsrail ordusu, dün, Lübnan'ın güneyinde bulunan Şemaa beldesindeki bir eve hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, 4 kişi ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Suriyeli bir ailenin ikamet ettiği evin saldırı sonucu tamamen yıkıldığı aktarılmıştı.

Hava saldırısı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans intikal etmiş, sivil savunma ekipleri de enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürmüştü.

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