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Dünya Çin’den internet dolandırıcılığında flaş karar
Dünya

Çin’den internet dolandırıcılığında flaş karar

Çin, telekom ve internet dolandırıcılığına yönelik cezaları artırıyor. Çinli milletvekilleri, 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi toplantısında yeni bir yasa tasarısı sunmaya hazırlanıyor. Söz konusu tasarı, telekom ve internet dolandırıcılığına bulaşan kişilere verilen cezaların artırılmasını talep ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 16:17:00 -
Çin’den internet dolandırıcılığında flaş karar

Yeni Akit  Ankara

Taslak, haziran ayındaki ikinci toplantının ardından kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere yayınlanmıştı. Bu süreçte kamuoyu, telekom ve internet dolandırıcıları için daha ağır cezalar ve suç hakkında kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik daha fazla çaba da dahil olmak üzere çeşitli önerilerde bulunmuştu.
NPC Daimi Komitesi’nin Yasama İşleri Komisyonu Sözcüsü Yang Heqing, taslak yasanın telekom ve çevrimiçi dolandırıcılığa karışan kişilere karşı daha sert cezai önlemler için hükümler içereceğini açıkladı. Yang, yeni taslağa ayrıca yaşlılar ve gençler arasında dolandırıcılığın önlenmesine yönelik tanıtımların güçlendirilmesine ilişkin hükümler eklendiğini ve halka açık ihbarlar için bir ödül sisteminin de dahil edildiğini söyledi.

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