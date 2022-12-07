Çin'den ikinci el araba ihracatına yönelik yeni hamle!

Yeni Akit Ankara

Bu bölgelerde, yerel şirketler için kabul standartları belirlenerek, seçilme prosedürleri standartlaştırılacak. Hem ikinci el araçlara, hem ülke dışındaki pazarlama kanallarına ve ihracat yapabilmek için satış sonrası hizmet olanaklarına erişimi olan firmalar desteklenecek.

Resmi makamlarca, sağlıklı bir ticaret ortamı oluşturmak için araç işlem kaydını, ruhsat başvurusunu ve gümrük formalitelerini kolaylaştırma yolunda daha çok çabanın gösterilmesi öneriliyor.

Çin, kullanılmış otomobil ihracatını resmi olarak 2019 yılında başlattı. İlk aşamada içinde Beijing, Tianjin, Shanghai ve Guangdong'un bulunduğu on bölgelik bir gruba bu türden bir ticaret gerçekleştirme izni verildi. Bu çerçevede, ilgili endüstrinin verileri, Çin'de 2022 yılının ilk on ayı içinde 13,3 milyon kullanılmış aracın ticaretinin yapıldığını gösteriyor.