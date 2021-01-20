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Dünya Çin’den Hindistan’ı kışkırtacak adım
Dünya

Çin’den Hindistan’ı kışkırtacak adım

Çin ve Hindistan arasında neredeyse savaşa neden olan yukarı Subansiri bölgesi Tsari Chu Nehri bölgesinde Çin’den Hindistan’ı kışkırtacak bir hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 02:33:00 -
Çin’den Hindistan’ı kışkırtacak adım

NDTV internet sitesinde yer alan haberde, Çin’in bölgede 101 evden oluşan yeni bir köy inşa ettiği, inşaatın Hindistan sınırlarının 4,5 km içerisinde bir alanda bulunduğu, bölgenin resmi haritalarda Hindistan toprağı olmasına rağmen 1959’dan beri Çin’in etkin kontrolünde olduğu ifade edildi.

Bölgede daha öncesinde sadece bir askeri karakolun yer aldığı; ancak sonrasında tam teşekküllü bir köyün inşa edildiği belirtildi. 2019 yılındaki fotoğraflarda herhangi bir inşaat faaliyeti gözükmezken, Kasım 2020 yılında alınan fotoğraflar ile köyün geçen yıl içerisinde inşa edildiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın süregelen köy inşaatının Pekin ile diplomatik olarak gündeme getirilip getirilmediğine ilişkin bir soruya doğrudan yanıt vermediği belirtildi. Haberin devamında, yapılan köy inşaatı, Hindistan ve Çin arasında imzalanan birtakım antlaşmaların ihlali olarak değerlendiriliyor.

 

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