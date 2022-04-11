Çin'den gelen haber etkiledi! Petrol fiyatları düştü
Çin'in Şangay kentinde koronavirüs vakalarının 26 bini aşması petrol piyasasını etkiledi. Ülkeden gelen haberler sonrası brent petrol ve ABD ham petrolü haftaya yüzde 2 düşüşle başladı.
Çin'de devam eden salgın piyasayı baskılamaya devam ediyor.
Ülkenin finans merkezi Şanghay'da vaka sayısı 26 bini aşarak yeni rekora yükseldi.
Öte yandan 18 milyon nüfuslu Guangcou'da da 10 vaka ile hastalık belirtisi göstermeyen 1 vakanın tespit edilmesinin ardından tüm vatandaşlara toplu test uygulanacağı duyuruldu.
Çin'den gelen salgın haberleriyle Brent petrol ve ABD ham petrolü haftaya yüzde 2'nin üzerinde kayıpla başladı.
Brent petrolde haftanın ilk işlemleri 100 dolar civarında başladı.