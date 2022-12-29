Çin'den geleceklere koronavirüs testi zorunluluğu! ABD, İtalya duyurdu: Korkulan oldu, yolcularda Covid-19 çıktı

Avustralya ve İngiltere ise Çin'den gelenler için yeni kurallar getirmeyeceğini duyurdu. Sıkı karantina kuralları içermesi nedeniyle ülke içinde tepkilere neden olan ve ekonomiye sekte vurduğu belirtilen "Sıfır Covid" politikasını terk eden Çin, 8 Ocak'tan itibaren seyahat sınırlamalarını kaldıracağını açıklamıştı.

Bu kararın ardından Çin'den yurt dışı seyahatleri rezervasyonlarında patlama yaşandığı belirtiliyor. Fakat ülkedeki yeni Covid dalgası kaygı yaratıyor. Çin günde yaklaşık 5 bin vaka açıklıyor.

Fakat uzmanlar gerçek sayının 1 milyonu bulabileceğini öne sürüyor. Ülkede hastanelerin dolmaya başladığı ve ilaç sıkıntısının baş gösterdiği haber veriliyor.

Amerikalı yetkililer, Çin'den gelecek yolculardan test isteme kararının, Pekin'in açıkladığı verilerin "yeterli ve şeffaf" olmaması nedeniyle alındığını söyledi.

Ayrıca: Koronavirüs pandemisinin ilk döneminde en ağır etkilenen ülkelerden olan ve aylarca sıkı kapama tedbirleri uygulayan İtalya, yeni bir varyant ve dalga endişesiyle Çin’e karşı özel önlem kararı aldı.

İtalya Sağlık Bakanlığı’nın dün aldığı karara göre ülkeye Çin’den gelen bütün uçuşlarda Covid testi yapılacak. Pozitif çıkan yolcular, durumlarının ağırlığına göre ev/otel ortamı ya da hastanede karantinaya alınacak.

Bölgesel bazda test yapmaya ulusal uygulamadan önce başlayan Lombardia'dan gelen sonuçlar da açıklandı. Milano Malpensa Havalimanı’na 26 Aralık’ta inen iki Çin uçuşundaki yolcuların yaklaşık yarısının Covid pozitif olduğu belirlendi. Çin’den gelen bir uçaktaki 120 yolcudan 62’si, bir diğer uçaktaki 92 yolcudan da 35’i pozitif çıktı.

İtalyan uzmanlar, testlerde alınan örnekleri yeni varyant olasılığına karşı da analiz ediyor.

Sağlık Bakanı Orazio Schillaci, Çin’den gelen uçuşlara yönelik tedbir kararının "İtalya nüfusunu korumak ve olası yeni varyantları tespit etmek için gerekli olduğunu" söyledi.

Bakan Schillaci, Avrupa Komisyonu’na bir mektup yazarak "Tüm Avrupa topraklarında benzer girişimlerde bulunulması" çağrısı yaptığını da açıkladı.

Schillaci, "Çin'deki vakalarda görülen artış, uzun bir tecritten sonra önlemlerde ani bir gevşeme olması ve ayrıca belli ki Çin aşılarının etkisiz kalmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle Çin'de çok sayıda enfeksiyon olduğunu düşünüyoruz. Çinli yetkililer verileri yayımlamıyor" dedi ve bu nedenlerle güvenlik açısından zorunlu test kararı aldıklarını duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin açıklamasında "(Bu adım) ortaya çıkabilecek yeni potansiyel varyantları belirlemeye çalışırken virüsün yayılmasını yavaşlatmak için gerekli" denildi.

Karar uyarınca 5 Ocak'tan itibaren Çin anakarası ile Hong Kong ve Macau'dan gelenler için negatif test sonucu ibraz etmek zorunlu olacak.

Fakat Çin Dışişleri Bakanlığı, koranavirüsle ilgili kuralların "bilimsel" bir temele dayanması gerektiğini belirterek Batı medyasını "sansasyon" peşinde olmakla suçladı.

BBC News Türkçe'de yer alan habere göre: Çin'de bazı kişiler ABD'nin test kararına sosyal medyada tepki gösterdi. Bir kullanıcı sosyal paylaşım sitesi Weibo'da "Tüm yabancı ülkeler kapılarını açmıştı. Bu ırkçılık değil mi?" diye sordu.

ABD, milliyetten bağımsız olarak Çin ya da üçüncü bir ülke üzerinden gelen tüm yolculardan test isteneceğini söylüyor. Weibo'daki bir başka yorumda ise "Bu bizim Çin'e gelenlere yaptığımızın yanında hiç kalıyor" denildi.

Pekin, Mart 2020'den beri ülkeye gelenlere karantina uyguluyordu. Çin, bu Pazartesi karantina şartını kaldırdığını açıklamıştı.

Pandemiden önce Çin, diğer ülkelere en fazla turist gönderen ülkeydi. Tüketici ve pazar araştırma şirketi Statista'ya göre 2019'da başka ülkeleri ziyaret eden Çinli turist sayısı 155 milyondu. 2020'de ise bu sayı 20 milyona düştü.

Bazı ülkelerin Çin'den gelen yolcular için getirdiği kurallar şöyle:

Japonya: Çin'den gelenlere ülkeye girişlerinde Covid testi yapılacak. Test sonucu pozitif çıkanlar 7 güne kadar karantinada kalmak zorunda. Çin uçak seferleri de sınırlandırılacak.

Hindistan: Çin ve diğer 4 Asya ülkesinden gelen yolculardan negatif test sonucu istenecek. Testi pozitif çıkan yolcular karantinaya alınacak.

Tayvan: 1-31 Ocak arasında Çin'den gelenlere girişte Covid testi yapılacak. Testi pozitif çıkanlar, evlerinde izolasyonda kalabilecek.

Malezya: Çin'den gelenler için temas takip önlemleri uygulanacak.

İtalya: İtalya da Covid testi zorunluluğu getirdi.

Avrupa Birliği: Birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Sağlık Güvenliği Komitesi'nin bugün toplanarak olası önlemleri ele alacağınu duyurdu.