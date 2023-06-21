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Dünya Çin’den flaş faiz hamlesi
Dünya

Çin’den flaş faiz hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-06-21 17:22:00 - 2023-06-21 17:24:41
Çin’den flaş faiz hamlesi

Çin Halk Bankası (Çin Merkez Bankası), ülke ekonomisinin bazı sektörlerinin canlanma sürecine katkıda bulunmak amacıyla, söz konusu sektörlere ilişkin faaliyetlere dönük faiz oranlarını 20 Haziran Salı gününden itibaren düşürdüğünü açıkladı.

Merkez Bankası, yayınladığı bildiride, baz kredi faizlerini bir yıllık bir dönem için yüzde 3,65'ten yüzde 3,55'e düşürdüğünü açıkladı. Bu kredi türü, tam da hanelerin ve ülkenin küçük ölçekli girişimlerinin en çok kullandığı kredilerin faizi. Ayrıca banka, faiz oranını beş yıl süreyle indirdiği ipotek kredilerinin referans faiz oranlarını da, ülkenin gayrimenkul sektörünün durumunu iyileştirmek amacıyla yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye düşürdü.

Çin, bu kararlarıyla piyasalara likidite enjekte etmek ve banka kredilerini artırmak istemekte bu durumda üretimi ve tüketimi pompalayarak ekonomiyi hızlandırmak anlamına geliyor. Çin ekonomisi, bu yılın başındaki iyi performanslarından sonra mart ayından itibaren küresel risklerin belirginleşmesi ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dünya ekonomisine ilişkin kötümser tahminleri yüzünden biraz yavaşlama eğilimine girmişti.

Bankanın bu son kararı, finans kurumlarına verilecek kredi faizlerinin bir yıl için yüzde 2,75'ten yüzde 2,65'e düşürülmesine dair benzer bir kararın alınmasından tam bir hafta sonra ortaya çıktı.

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