  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin'den flaş çıkış: Bu konuda uzlaşma veya tavize yer yok
Dünya

Çin'den flaş çıkış: Bu konuda uzlaşma veya tavize yer yok

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Tayvan konusunda uzlaşma veya tavize yer yok" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 13:52:00 -
Çin'den flaş çıkış: Bu konuda uzlaşma veya tavize yer yok

 

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin Tiananmen Meydanı'ndaki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen, ülkenin en üst düzey yasama organı olan 13. Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ve 13. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (ÇHSDK) 4. Dönem Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Wang, "tek Çin" ilkesinin Çin-ABD'nin siyasi temeli olduğunu savunarak, "Tayvan konusunda uzlaşma veya tavize yer yok." dedi.

Çin'in, ABD'nin Tayvan meselesini düzgün şekilde ele almasını beklediğini vurgulayan Wang, "kırmızı çizgiyi geçme" ve "ateşle oynama" olarak değerlendirdiği, önceki Washington yönetimin uyguladığı Tayvan konusundaki politikalardan ABD'nin vazgeçmesi umudunu dile getirdi.

Wang, Tayvan'ın Çin ile yeniden "birleştirilmesi gerektiği ve kesinlikle birleştirileceği" değerlendirmesinde bulunarak, "Bu, tüm Çin ulusunun tarihinin ve kolektif iradesinin eğilimi. Değiştirilmeyecek ve değiştirilemez." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Wang, Çin'in ikili ilişkileri sağlıklı ve istikrarlı büyüme yolunda ilerletmek için ABD ile çalışmaya hazır olduğunu, ABD'nin de aynı yönde hareket etmesini ve ikili iş birliği üzerindeki "mantıksız yaptırımları" olabildiğince erken kaldırmasını ve yeni engeller koymamasını umduğunu sözlerine ekledi.

Wang'dan Hong Kong'un seçim sisteminin değiştirilmesine destek

Wang, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin seçim sisteminde yapılması düşünülen değişikliklere yönelik desteğini ifade etti.

"Vatanseverlerin Hong Kong'u yönetmesi" uygulanmasının, tek Çin ilkesini geliştirme ve kentte uzun vadeli istikrarı sürdürme ihtiyacı açısından gerekli olduğunu söyleyen Wang, söz konusu değişikliğe ilişkin "Anayasal, meşru, adil ve makul." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Demet Evgar'dan laikçi kesimin maskesini indiren 'Kadınlar Günü' videosu! Riyakarlıkları söylenince kadehleri indirdiler
Gündem

Demet Evgar'dan laikçi kesimin maskesini indiren 'Kadınlar Günü' videosu! Riyakarlıkları söylenince kadehleri indirdiler

Demet Evgar isimli oyuncuyu kullanan bir meyhaneci sitesinin, içki güzellemesi yapıldığı sözde Kadınlar Günü videosu, laikçi mahallenin mask..
Gündem

"10 gün sonra risk haritasında farklı bir renk göreceğiz"

Burdur’un illere göre risk haritasında renginin değişmeye başladığını vurgulayan Vali Ali Arslantaş, Rehavete düşmeden tedbirlere uyuması ge..
CHP Habertürk'e baskı mı yaptı?
Gündem

CHP Habertürk'e baskı mı yaptı?

Habertürk'te perşembe akşamı yayınlanan "Nedir Ne Değildir" adlı programın Twitter duyurusunda, 'CHP’nin Diyarbakır anneleri ziyareti'nin el..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay